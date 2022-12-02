Полицейские Краснодара изъяли 100 кг контрабандной красной икры на 450 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по региону

В Краснодаре сотрудники экономической безопасности пресекли незаконную продажу рыбной продукции. У 43-летнего жителя Республики Адыгея полицейские изъяли около 100 кг немаркированной красной икры, которая могла попасть на новогодние столы местных жителей. Продавал поддельную икру горе-бизнесмен прямо из багажника.

- Сотрудники МВД пресекли реализацию поддельной рыбной продукции. При «проверочной закупке» оперуполномоченные под видом покупателей купили у 43-летнего мужчины икру рыб лососевых пород на улице Карасунской. В автомобиле полицейские обнаружили около 100 кг красной икры на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. Весь товар был изъят, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Фото: ГУ МВД России по региону

Сотрудники МВД добавили, что икра не имела маркировки и сертификатов качества. Изъятая продукция направлена на исследование.

- В действиях приезжего усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Проводится проверка, - сообщили в полиции.

Фото: ГУ МВД России по региону

Перед Новым годом увеличивается количество контрабанды. Полицейские продолжают работать в данном направлении и проверять документы у бизнесменов, которые пытаются заработать перед праздниками, при этом пренебрегая качеством икры и рыбы. Товар при проверке проходит экспертизу.