В Новороссийске жители спасли бездомного, живущего 30 лет без паспорта

Игорю Вобликову за сутки собрали деньги на восстановление паспорта и оформление пенсии. Фото: соцесети НКО «Агенты доброты».

Волонтеры благотворительной организации «Агенты доброты» и жители Новороссийска всего за сутки собрали для бывшего бездомного Игоря Вобликова семь тысяч рублей, необходимые для оплаты штрафов и оформления паспорта: мужчина около 30 лет живет без документов.

Год назад жители станицы Натухаевской позвонили руководителю «Агентов доброты» Анне Мухтаровой и сообщили, что на остановке общественного транспорта замерзает человек без определенного места жительства.

Таким Игоря забрали год назад с остановки в Натухаевской. Фото: соцесети НКО «Агенты доброты».

Замерзшего, голодного, грязного и завшивленного Игоря Вобликова забрал «Добрый автобус» волонтеров и отвез, как всех подопечных волонтеров, на флюорографию. Выяснилось, что у глухого и плохо говорящего бродяги без документов – открытая форма туберкулеза. Анна определила Игоря в туберкулезную больницу Новороссийска, где сейчас идет на поправку.

Бывший бродяга сейчас находится в одной из больниц Новороссийска. Фото: соцесети НКО «Агенты доброты».

– Из-за глухоты Игорь не раз лишался работы, сам он из Грозного. Переезжал, менял города, потом отправился на юг к морю. Дольше года нигде не работал, а когда потерял паспорт, стал бродягой, – говорит директор автономной некоммерческой организации «Агенты доброты» Анна Мухтарова. – Без паспорта Игорь жил более 30 лет. Чтобы социализироваться и вернуться к нормальной жизни и оформить пенсию, ему нужно получить его. А для этого нужно оплатить несколько штрафов. На них нужно более семи тысяч рублей.

«Агенты добра» кинули клич в соцсетях и всего за сутки новороссийцы перечислили Игорю Вобликову нужную сумму и сейчас Анна Мухтарова начала оформление всех необходимых документов для восстановления паспорта и начисления пенсии бывшему бездомному.

– Чтобы подготовить бумаги для восстановления паспорта, я и «Агенты доброты» уже потратили больше 15 тысяч рублей на запросы. Помог паспортный стол Западного округа Новороссийска и один из заводов Ижевска: оттуда прислали личное дело Игоря и подтвердили, что он работал там в 1985-1986 годах, – продолжает Анна Мухтарова. – После выписки из туберкулезной больницы Игорь пройдет социализацию в нашем «Доме добра».

Потом Игоря отправится в «Дом добра». Фото: сайт НКО «Агенты доброты».

«Дом добра» – кризисный центр, где нашли приют люди в трудной жизненной ситуации: вчерашние бездомные, в том числе парализованные. Здание площадью 450 квадратных метров «Агентам доброты» безвозмездно передал один из бизнесменов Новороссийска. Таких людей, как Игорь Вобликов, туда привозит «Добрый автобус». «Газель» приобрели за средства, выигранные на конкурсе Фонда президентских грантов. Еще один конкурс фонда, с участием в котором помог Сергей Новиков из городского общественного центра Новороссийска, позволил приобрести мебель для мобильных пунктов горячего питания.

Волонтеры много лет четыре раза в неделю кормят бездомных и людей в трудной жизненной ситуации в разных районах Новороссийска. Фото: соцесети НКО «Агенты доброты».

– Уже двенадцать лет четыре раза в неделю в четырех разных районах Новороссийска мы бесплатно кормим около 200 бездомных, малоимущих бабулек и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, – добавляет Анна Мухтарова. – Как человек, сам шесть лет проживший на улице, будучи экономистом с двумя высшими образованиями, горячее питание зимой буквально спасает жизни.

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Сделать пожертвование или стать волонтером НКО «Агенты добра» можно на сайте организации.