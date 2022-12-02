Нашаманили. Туристы вызвали снег, ударив в гонг в Сочи

Снег засыпает вершины. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В горах Сочи 2 декабря с самого утра засыпает снег. Хотя только день назад здесь даже намека на снежинку не было. Туристы предполагают, что это связано с шаманским гонгом.

На центральной площади горнолыжного курорта Сочи установили инсталляцию. Только она больше связана не с современным искусством, а с язычеством. На три «горы», выполненных из деревянных брусьев, повесили гонг. Только этот гонг не простой, а … шаманский.

Туристы только и делали, что подходили и торжественно били в гонг, загадывая свое сокровенное желание. Только в основном все кричали: «Хочу снег!», «Пусть начнется снегопад!»

Видимо, духи природы услышали просьбы туристов. И сегодня вершины заметает снегом.

Дети начали лепить снеговиков. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Нашаманили все-таки, - шутят пользователи соцсетей.

Снегопад валит с самого утра и не прекращается ни на минуту. Все вокруг белым бело. Несмотря на то, что снега уже достаточно много, горнолыжный сезон пока еще не открывают. Торжественный спуск по трассам запланирован на 23 декабря. Но это не мешает туристам приезжать на горнолыжные курорты.

Дети хлопают в ладоши и высовывают языки, чтобы ловить первые снежинки. Снега выпало настолько много, что ребятишки уже приступили к лепке снеговиков. А родители бегают за ними и кричат: «Закрой рот! Простудишься!», «Где твои перчатки? Не лепи голыми руками». Влюбленные парочки прогуливаются за ручки, фотографируются и любуются зимними пейзажами.