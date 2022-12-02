Сначала Кремль, теперь – казачьи куранты. Изобретатель из Краснодара собрал во дворе многоэтажки поющие часы и Дюймовочку

Внутри курантов скрывается казачья хата.Фото: личный архив Михаила Щурова.

В дворе многоэтажного дома в поселке Белозерный под Краснодаром 77-летний изобретатель Михаил Щуров построил поющие часы в виде казачьей хаты и ее обитателей, а также раскрывающий лепестки цветок с Дюймовочкой внутри.

Синий домик часов с островерхой крышей, установленный на столбе, уже стал новой достопримечательностью Белозерного. К нему приходят со всего поселка и даже приезжают из Краснодара, чтобы посмотреть представление. Для этого надо нажать кнопку на столбе: часы играют сначала гимн Краснодарского края «Ты, Кубань, ты, наша Родина», а потом – «Варэнички».

Чтобы часы заиграли и можно было увидеть движущиеся фигуры, достаточно нажать кнопку. Фото: личный архив Михаила Щурова

Их крышка поднимается и перед зрителями появляется интерьер кубанской хаты: на печи кипит кастрюля, рядом стоит казачка, казак за столом ест вареники, а у его ног сидит рыжий кот. Все фигуры и детали приводят в движение три моторчика стеклоомывателей для ВАЗа и несколько подшипников.

– Включать часы может кто угодно и когда угодно, но я слежу, чтобы этого не делались ночью: провода идут в наш подъезд. Сделать часы с музыкой и движением, которые будут исполнять песни моего любимого Кубанского казачьего хора, мечтал очень давно, а собрал в гараже довольно быстро: за год, – говорит Михаил Щуров. – Сначала «потренировался» с Дюймовочкой по соседству часами.

По соседству с часами под музыку движется Дюймовочка. Фото: личный архив Михаила Щурова

Накануне Дня старшего поколения в сквере напротив четырехэтажки установил изготовленные своими руками игровые конструкции, а во дворе «посадил» движущийся цветок с Дюймовочкой внутри лепестков.

Принцип этой живой скульптуры похож на часы: нажимаешь на кнопку и красный тюльпан раскрывает сделанные из эпоксидной смолы и ткани лепестки, а внутри под вальс «Под небом Парижа» около минуты кружится кукла, которую приводят в движение 12-вольтовый моторчик и трансформатор.

– Соседка предложила придумать что-нибудь для клумбы в нашем дворе и я сразу загорелся идеей сделать Дюймовочку, – добавляет Михаил Иванович. – Супруга Галина одобрила мысль и ко Дню пожилого человека жильцы всего дома собрались на первый пуск цветка.

Изобретателя прославила копия Спасской башни. Фото: личный архив Михаила Щурова

Кроме двух живых скульптур во дворе, Михаил Щуров собрал в сквере напротив детскую игровую площадку: настольные шахматы, футбол, хоккей, баскетбол. Но прославили изобретателя на всю стране все-таки не они, а построенный в 2009 году в огороде на участке Щурова в хуторе Копанском дом в виде Спасской башни Московского Кремля. О нем «КП»-Кубань» тоже писала: свою копию Спасской башни Михаил Иванович задумал в далеком 1969 году.

Инженер по обслуживанию научного оборудования во ВНИИ риса, Михаил Щуров запатентовал четыре изобретения. Около 30 лет был фермером: выращивал пшеницу, подсолнечник, тыкву, кукурузу. В личном Кремле он создавал различные приспособления для сельского хозяйства.

Дом в виде башни Кремля Миаил Щуров задумал еще в далеко 1969 году. Фото: личный архив Михаила Щурова

– Кремль мы несколько лет назад продали и переехали с супругой в квартиру в Белозерном, где жили еще студентами: физиком и учительницей, – продолжает Михаил Иванович. – Сейчас я все конструирую в гараже. Собрал для рыбалки и моих девяти внуков вездеход, сейчас делаю веломобиль.