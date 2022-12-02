Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 16 декабря Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 16 декабря. Распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Так, оперативные спасательные службы и медучреждения муниципалитета продолжают работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей сохранится усиление патруля и досмотра машины.

Оперативные службы, проверяющие социальные учреждения и объекты инфраструктуры, в том числе продолжат работу в особом режиме. Отмечается, что усилен контроль и за соблюдением миграционного законодательства.

Напомним, желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Кубани ввели 8 октября после ЧП на Крымском мосту. Из-за подрыва грузовика загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В тот момент на мосту обрушились две полосы автомобильного полотна - жертвами происшествия стали четыре человека.

После ЧП губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение ввести особый режим в Темрюкском районе. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациям Национального антитеррористического комитета.