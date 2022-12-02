Хирурги Кубани собрали по кусочкам лицом 19-летнему парню, упавшему с самоката

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В Новороссийске 19-летний парень попал в больницу после падения с самоката. Молодой человек упал с электротранспорта и ударился лицом о бордюр. Да так, что кость черепа раздробило и лицо пришлось восстанавливать по кусочкам.

- Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве. К операции приступили только на шестые сутки после того, как сошли отеки. Пациенту удалили мелкие свободно лежащие осколки, а крупные сопоставили и зафиксировали тремя титановыми микропластинами, - сообщили в городской больнице Новороссийска №1.

Пластины устанавливались на кость через микроразрезы. Два огромных осколка были развернуты и вдавлены внутрь черепа, кость скулы оказалась смещена на 2 см внутрь и вниз.

- Врачам потребовалось для стабильной фиксации скуловой кости две точки фиксации отломков: в области нижнеглазничного края и скуло-альвеолярного гребня. Во время двухчасовой операции врачи по маленькому фрагменту, виртуозно, как пазл, собирали кость, фиксировали фрагменты между собой титановыми микропластинами, - рассказали в медучреждении.

Подглазничный шов прошел по анатомическим складкам, далее хирурги работали в полости рта на верхней челюсти. Медики сообщили, что анатомические ориентиры пациента были восстановлены, косметический эффект достигнут. Но титановые пластины останутся с пациентом навсегда. Но при этом на качество жизни и внешний вид парня они не повлияют.

Благодаря профессионализму врачей молодой человек избежит серьезных последствий. Перелом со смещением отломков мог привести к деформации лица, нарушению функции жевания или проблемам со зрением.

На седьмые сутки пациенту сняли швы, и молодого человека выписали домой.

Врач больницы сообщил, что в больницу часто поступают пациенты после падения с самокатов. Водителей электротранспорта попросили быть аккуратнее на дорогах.

- Стали чаще поступать пациенты с травмами после падения с электросамокатов. Это просто ушибленные раны, бывают и сочетанные раны или когда ломаются не только кости лица, но и кости черепа. Приходится иногда собирать двумя бригадами с нейрохирургами или совместно с травматологами, когда переломы еще и конечностей. Призываем быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, зевать не надо, - акцентировал хирург.