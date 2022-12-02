В Краснодаре разыскивают двух мужчин, которые преследовали 9-летнюю девочку по дороге в школу

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Полиция ищет двух мужчин, которые приставали с различными вопросами к школьнице в микрорайоне Губернский города Краснодара. Мама 9-летней девочки сообщила о случившемся в дежурную часть. Женщина считает, что преследователи хотели увести ее дочь в неизвестном направлении.

- Между Домбайской и Шевелева и далее через дорогу вдоль школьного забора мою 9-летнюю дочь преследовали и пытались увести двое неизвестных мужчин. Это было по дороге в школу около 8 утра 1 декабря, - сообщила мама ребенка в соцсетях.

В свою очередь, по факту случившегося полиция Краснодара проводит проверку.

- На основании поступившего заявления проводятся проверочные мероприятия. Со слов ребенка, в тот момент, когда она шла в школу, с ней разговор завели двое мужчин, задавали различные вопросы об успеваемости в школе и о наличии родственников. Противоправных физических действий в отношении девочки не было. Устанавливаются личности данных граждан, а также мотивы их действий. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Момент, когда неизвестные "сопровождали" ребенка до школы, попал в объективы камер наблюдения. Сейчас их изучают правоохранители.