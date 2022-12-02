В Краснодарском крае актриса из «Елок» снимет комедию с Павлом Майковым

Киносъемки в Полтавской и Октябьском начнутся в середине декабря. Фото: сайт администрации Красноармейского района.

Комедию «Танцуй, Селедка» про отношения дочери с ожившим на собственных похоронах отцом начнут снимать в декабре в Красноармейском районе: режиссером фильма с Леной Трониной, Павлом Майковым и Никитой Кологривым выступит актриса «Елок 8» Александра Лупашко.

Роуд-муви кинокомпании «СТВ», которую продюсирует Сергей Сельянов, станет режиссерским дебютом выпускницы ВГИК и актрисы Александры Лупашко, знакомой зрителю по новогодней комидии «Елки 8». Худруком картины станет режиссер Александр Войтинский, снявший фильм «Черная молния» и сериал «Метод-2».

Некоторые подробности сюжета раскрывает аннотация проекта на «СТВ». По сюжету, главная героиня Жанна возвращается из Москвы в город своего детства, узнав, что ее отец находится при смерти. Она не общалась с ним последние 20 лет после того, как он бросил семью.

Ожидается, что главную героиню в комедии «Танцуй, Селедка» сыграет Лена Тронина. Фото: kp.ru.

Жанна, которую в детстве дразнили Селедкой, не успевает застать отца живым и планирует вернуться в Москву сразу после того, как организует его похороны. Но история приобретает новый оборот: труп папы оживает и требует дочь провести последний день вместе с ним.

– Съемки начнутся 12 декабря и пройдут в станице Полтавской и поселке Октябрьском, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Красноармейского района. – В массовых сценах комедии «Танцуй, Селедка» снимутся местные жители.

Одну из ролей в комедии исполнит Павел Майков. Фото: kp.ru.

Ожидается, что главных роли в черной комедии сыграют Никита Кологривый, Елена Тронина и Павел Майков. Полуторачасовой фильм выйдет в прокат в 2023 году.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что в Краснодаре снимают сериал «Игра головой», а в Краснодарском крае в 2023 году начнется работа над фильмом про группу «Иванушки International».