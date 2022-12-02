Ледяной дождь с мокрым снегом накроют Краснодарский край 3 декабря

Ледяной дождь и мокрый снег обещают на Кубани 3 декабря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начало декабря в Краснодарском крае, как и ожидалось, будет по-настоящему зимним. Столбики термометров в регионе опустились на несколько градусов. А уже в субботу, 3 декабря, регион накроет непогода.

- Это связано со смещением на территорию Краснодарского края серии фронтальных разделов с западных районов Европы, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в первый зимний выходной в крае обещают небольшой и умеренный ледяной дождь с мокрым снегом. А ситуацию на дорогах и тротуарах усложнит гололед. Вместе с осадками в регионе не успокоится сильный ветер.

- Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться местами сильным северным, северо-восточным ветром с максимальными порывами до 15-20 метров в секунду, - рассказали синоптики.

Утепляться жителям и гостям края рекомендуют и из-за понижения температур. Так, ночью 3 декабря столбики термометров опустятся до +2…-3 градусов. Днем в регионе температура воздуха составит -1…+4 градуса. Аналогичные показатели ожидаются и в горной местности.

А на Черноморском побережье обещают облачную погоду с прояснениями. Временами может пройти дождь, а в Туапсинском районе ночью прогнозируют ливень. Порывы ветра достигнут 9-14 м/с, а местами – 15/20 м/с. Особенно ветреной остается погода в Новороссийске. Здесь порывы местами сохранятся на уровне 18-23 м/с.

- Температура воздуха ночью +2…7 градусов, в Туапсинском районе - +5…10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до + 7…12 градусов, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К слову, в муниципалитетах края уже готовятся к возможному удару непогоды. Например, в Армавире проверили подготовку городских экстренных служб к устранению последствий возможных ЧС. При ухудшении погодных условий оперативные службы и ресурсоснабжающие организации переведут в режим повышенной готовности.

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