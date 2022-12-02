В Краснодаре сын умершей от ковида женщины отсудил у больниц 1,3 млн рублей

Жительницу Краснодара положили в больницу, где она умерла, после нескольких отказов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре сын умершей от ковида женщины отсудил у больницы 1,3 млн рублей. Судебная тяжба длилась с 2021 года, но вину медиков удалось доказать.

Не ела и падала в обморок

59-летняя краснодарка заболела коронавирусом в самый разгар пандемии. У нее резко поднялась температура, появились слабость и кашель. После появления тревожных симптомов на дом был вызван терапевт, который поставил диагноз бронхит. Через два дня самочувствие женщины стало ухудшаться. Она задыхалась, а столбик на градуснике резко взметнулся вверх. На этот раз приехала неотложка из поликлиники и снова подтвердила – бронхит. При этом врачи отметили, что такая картина связана с тем, что у женщины онкология. Правда, в ремиссии женщина была уже несколько лет.

Через день больная перестала подниматься с постели, тяжело дышала и ничего не ела. Очередной вызов – и отказ от госпитализации. Когда с женщиной на следующий день случился обморок, сын вызвал скорую, которая отвезла пациентку в ковидный госпиталь в Краснодаре. Но там встревоженные родственники снова получили отказ. Еще через сутки женщину все же отвезли в краевую больницу в крайне тяжелом состоянии, но медики оказались бессильны перед прогрессирующей болезнью. Жительница Краснодара умерла в палате.

- Расписывать дефекты не вижу никакого смысла, проще сказать, что было сделано правильно, а не переписывать страницы дефектов. Для тех, кто думает, что диагноз «онко» - это 100% летальный исход и можно не лечить, привожу цитату из протокола вскрытия: «Распространенность онкологического процесса не повлияло на скоропостижную смерть. Причиной смерти - тромбоэмболия легочной артерии, которая возникла на фоне нелеченного инфекционного процесса, коронавирусной инфекции», - рассказал юрист медицинского права Сергей Броницкий, представлявший интересы семьи погибшей в суде.

Моральный вред снизили в несколько раз

После смерти матери сын обратился в суд. Он просил выплатить больницу и поликлинику, где лечили погибшую, по 2 и 3 млн рублей. 30 ноября состоялось очередное заседание, где было вынесено решение по этому делу.

- Иск удовлетворен частично, - говорится на сайте Ленинского районного суда.

Теперь больница и поликлиника, в которой лечилась женщина, заплатят 1,3 млн рублей.

- Дело длилось с августа 2021 года, естественно СМЭ, которая подтвердила дефекты и установила косвенную связь между дефектами и смертью, допрос эксперта и продолжительные препирательства в суде, - отметил Сергей Броницкий.

Юрист не исключает, что медицинские учреждения подадут апелляцию, чтобы оспорить решение суда.