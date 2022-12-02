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Общество2 декабря 2022 15:00

За килограмм – 4 000 рублей. Сколько стоит новогодний оливье в Краснодаре

В Краснодаре салат оливье к Новому году обойдется от 600 до 1000 рублей
Оксана КАДОЧНИКОВА
Оливье готовят почти в каждой российской семье на Новый год.

Оливье готовят почти в каждой российской семье на Новый год.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Салат оливье несколько десятилетий не сходит с новогоднего стола россиян. Он прост в приготовлении, а ингредиенты можно купить в любом магазине. Отварил овощи, нарезал огурчики и лук, заправил майонезом – любимец детей и взрослых готов радовать в самую незабываемую ночь года. «Комсомолка» проверила, во сколько обойдется покупка продуктов для краснодарцев в одном из супермаркетов города.

Майонез - главная заправка для оливье.

Майонез - главная заправка для оливье.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Прежде всего выбираем свежие овощи. Как известно, для оливье нужны картофель, морковь и репчатый лук. Набираем по килограмму. Самым дорогим из списка стал картофель. Его цена -25 рублей. Лук и морковка стоят по 18 рублей.

Продвигаемся дальше. Для оливье нам понадобится вареная колбаса. Ее очень много на полках от разных производителей. Вес примерно у всех одинаковый. Стоимость «докторской» колеблется от 170 до 316 рублей. Каждый выбирает по своему кошельку.

Цена за вареную колбасу колеблется от 170 до 316 рублей.

Цена за вареную колбасу колеблется от 170 до 316 рублей.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Теперь загружаем тележку консервированным зеленым горошком и огурцами. От количества баночке разбегаются глаза. Зеленый горошек можно купить за 70, 119 и 170 рублей. Такой же ценовой разбег и для огурцов. Самые дешевые консервы с этим овощем – 129 рублей, далее стоимость возрастает почти вдвое.

Куриные яйца обойдутся в 95 рублей за десяток. За те, что покрупнее, можно отдать целых 130 рублей.

Стоимость десятка яиц - от 95 рублей.

Стоимость десятка яиц - от 95 рублей.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На пакет с майонезом из семейного бюджета уйдет от 69 до 129 рублей, в зависимости до производителя.

В целом, после нехитрого подсчета выходит, что минимальная сумма на оливье составляет 594 рубля, а если брать по максимуму - то 1055 рублей.

Тем, кто не хочет утруждать себя нарезкой салата, ждет готовое предложение. 100 граммов заправленного оливье стоят 39 рублей, а значит, за килограмм вы отдадите почти 4 тысячи рублей.

Готовое предложение.

Готовое предложение.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

ПОЧЕМ ОЛИВЬЕ В 2022 ГОДУ В КРАСНОДАРЕ

Вареная колбаса – 170 - 316 рублей

Консервированный горошек 70 -170 рублей

Консервированные огурцы 129 – 249 рублей

Майонез 69 - 129 рублей

Яйца куриные (10 штук) – 95 – 130 рублей

Картофель – 25 рублей

Морковь – 18 рублей

Лук репчатый – 18 рублей.

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