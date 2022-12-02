За килограмм – 4 000 рублей. Сколько стоит новогодний оливье в Краснодаре

Оливье готовят почти в каждой российской семье на Новый год. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Салат оливье несколько десятилетий не сходит с новогоднего стола россиян. Он прост в приготовлении, а ингредиенты можно купить в любом магазине. Отварил овощи, нарезал огурчики и лук, заправил майонезом – любимец детей и взрослых готов радовать в самую незабываемую ночь года. «Комсомолка» проверила, во сколько обойдется покупка продуктов для краснодарцев в одном из супермаркетов города.

Майонез - главная заправка для оливье. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Прежде всего выбираем свежие овощи. Как известно, для оливье нужны картофель, морковь и репчатый лук. Набираем по килограмму. Самым дорогим из списка стал картофель. Его цена -25 рублей. Лук и морковка стоят по 18 рублей.

Продвигаемся дальше. Для оливье нам понадобится вареная колбаса. Ее очень много на полках от разных производителей. Вес примерно у всех одинаковый. Стоимость «докторской» колеблется от 170 до 316 рублей. Каждый выбирает по своему кошельку.

Цена за вареную колбасу колеблется от 170 до 316 рублей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Теперь загружаем тележку консервированным зеленым горошком и огурцами. От количества баночке разбегаются глаза. Зеленый горошек можно купить за 70, 119 и 170 рублей. Такой же ценовой разбег и для огурцов. Самые дешевые консервы с этим овощем – 129 рублей, далее стоимость возрастает почти вдвое.

Куриные яйца обойдутся в 95 рублей за десяток. За те, что покрупнее, можно отдать целых 130 рублей.

Стоимость десятка яиц - от 95 рублей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На пакет с майонезом из семейного бюджета уйдет от 69 до 129 рублей, в зависимости до производителя.

В целом, после нехитрого подсчета выходит, что минимальная сумма на оливье составляет 594 рубля, а если брать по максимуму - то 1055 рублей.

Тем, кто не хочет утруждать себя нарезкой салата, ждет готовое предложение. 100 граммов заправленного оливье стоят 39 рублей, а значит, за килограмм вы отдадите почти 4 тысячи рублей.

Готовое предложение. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

ПОЧЕМ ОЛИВЬЕ В 2022 ГОДУ В КРАСНОДАРЕ

Вареная колбаса – 170 - 316 рублей

Консервированный горошек 70 -170 рублей

Консервированные огурцы 129 – 249 рублей

Майонез 69 - 129 рублей

Яйца куриные (10 штук) – 95 – 130 рублей

Картофель – 25 рублей

Морковь – 18 рублей

Лук репчатый – 18 рублей.