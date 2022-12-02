Молодожены из Москвы сыграли свадьбу в Анапе для передачи на ТВ

В Анапе поженились молодожены из Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодожены из Москвы сыграли свадьбу в Анапе. Пара захотела отметить день рождения своей семьи на берегу моря и выбрала для этого курорт в Краснодарском крае.

Мероприятие прошло по всем современным правилам. Торжество началось с выездной церемонии. Жених и невеста обменялись кольцами под аркой из белых цветов. Они дали друг другу обещания всегда быть вместе, и не скупились на слова в этот момент.

- Конечно! Я с большой радостью готов взять Ольгу в законные жены, - сказал жених во время церемонии.

- Естественно я согласна связать с Николаем свою судьбу навеки, - подтвердила невеста.

Как и положено, пара закрепила свой союз поцелуем, которому аплодировали и свистели все присутствующие.

Жених и невеста были одеты в достаточно традиционную праздничную одежду, но в ней отчетливо прослеживалась курортная тематика. На Николае была надета легкая хлопковая рубашка – классический летний атрибут, в котором можно спастись от жары, а на невесте – белое платье, но с отрытыми плечами, и, конечно, фата.

Все происходящее снималось на видеокамеры. Чуть позже, торжество в Анапе показали на федеральном канале в программе про свадьбы. Местные жители не удивились, что пара из Москвы выбрала именно их город для празднования своего счастья.

- Многие люди хотели бы именно так отметить свадьбу. В ресторане на возвышенности с видом на море, - рассказала местная жительница.

Гости, съемочная группа и зрители остались в восторге. После выпуска программы они сами захотели провести что-то подобное и даже начали присматривать путевки.

Действительно, свадебный туризм сейчас является очень популярным направлением. Многие молодожены совмещают поездку на море с торжеством. Так путешествие запомнится на всю жизнь, а счастливый момент получится разделить с родными и близкими.

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