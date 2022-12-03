На ярмарках выходного дня в Краснодаре продают более 90 тонн сельхозпродукции

На ярмарках представлен большой выбор домашней продукции.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Краснодаре по традиции каждые выходные открывают ярмарки выходного дня. Они работают на 10 улицах города. На ярмарках представлен большой выбор домашней продукции.
- Местные фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и их представители привезли более 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных в Краснодарском крае, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Фермеры приезжают в столицу Кубани из Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов.Также свою продукцию продают агропредприятия, хозяйства и частные предприниматели Краснодара и Республики Адыгея.
На прилавках покупатели могут найти любой продукт, который им требуется. Здесь можно купить фрукты, овощи, молочку, мясные изделия и рыбу.
Также приезжают и пчеловоды, которые продают мед собственного производства. На ярмарках выходного дня представлена продукция и для сладкоежек. Можно купить любые мучные и кондитерские изделия.
Как рассказали “КП”-Кубань” в администрации Краснодара, на ярмарках можно покупать продукты без сильный наценки. За тем, чтобы продавцы не завышали цены, следят специальные мониторинговые группы.
Ярмарки выходного дня открылись 3 декабря по следующим адресам:
ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);
ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);
ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);
ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);
ул. им. Каляева (вблизи дома № 198);
ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
ул. Одесская (вблизи дома № 48).
Также по ул. Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 38) работает еще одна дополнительная торговая сельхозплощадка для жителей города.