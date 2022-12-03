Жительница Адыгеи зарезала своего знакомого после бытовой ссоры

Суд признал вину женщины в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее обычное застолье закончилось поножовщиной. 39-летняя жительница Красногвардейского района зарезала своего знакомого в результате конфликта. Суд признал женщину виновной в убийстве.

Женщина взяла нож и нанесла удар гостю в область грудной клетки. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

По данным следствия, инцидент произошел летом этого года. 22 июля в селе Садовом Красногвардейского района местная жительница выпивала со своим знакомым. Ничего не предвещало беды, но в один момент мужчина и женщина начали спорить. Совместный отдых перерос в словесную ссору на бытовой почве.

Соседи рассказывают, что они привыкли слышать крики и ругань из квартиры. Но никто не мог догадаться, чем все закончится на этот раз. Женщина устала слушать оскорбления в свой адрес. Не контролируя эмоций, жительница Адыгеи взяла нож и нанесла удар гостю в область грудной клетки. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

- Собранные Гиагинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 39-летней жительницы Красногвардейского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следкома Республики Адыгея. СК направил документы с обвинительной базой в суд. Женщина предстала перед законом.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», суд вынес приговор. Женщине дали восемь лет тюрьмы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Кстати, в Сочи между сожителями произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина решил не продолжать разборки и схватил футболку, которой задушил потерпевшую. А чтобы скрыть следы преступления, он решил написать предсмертную записку от имени убитой им женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Краснодара трое мужчин устроили перестрелку. Один пострадал

Полиция Краснодара проводит проверку после стрельбы в центре города (читать далее)

Жительницу Краснодара, ранившую двух дочерей, принудительно отправят в психбольницу

Женщина страдает психическим расстройством (читать далее)

Отец привел сына домой и начал насиловать. Жителю Кубани дали 12 лет строгача за растление малолетнего мальчика

Жителя Армавира осудили за растление малолетнего сына (читать далее)