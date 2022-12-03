Спальные мешки, бронежилеты и коптеры: казаки Кубани отправили бойцам СВО гуманитарную помощь

Кубанское казачье войско отправила бензиновые генераторы, бронежилеты и необходимое техническое оборудование. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае продолжается сбор гуманитарной помощи в зону спецоперации. Все неравнодушные местные жители передают продукты, вещи и медикаменты в ДНР и ЛНР. Казаки Кубанского казачьего войска накануне отправили 640 тонн гумпомощи на Донбасс.

Вещи, продукты и технические средства волонтеры передали жителям новых территорий России и бойцам бригады «Кубань», которые находятся в зоне специальной операции. Параллельно казаки собирают еще одну новую партию гуманитарного груза.

Фото: администрация региона

– За неделю в зону специальной военной операции кубанские казаки отправили 20 тонн гуманитарных грузов, которые предназначены для социальных учреждений Донбасса, жителей ДНР и ЛНР, а также мобилизованных и казаков-добровольцев, - рассказал замгубернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», казаки из Армавира отправили семь машин с помощью. Общий вес груза составил более 14 тонн. Часть вещей доставили в Горловку и ЛНР. Казаки передали и спальные мешки для бойцов спецоперации.

К слову, Кубанское казачье войско отправило бензиновые генераторы, бронежилеты и необходимое техническое оборудование. Для бойцов, которые проходят спецподготовку и скоро отправятся в зону СВО, закупили коптеры.

Фото: администрация региона

Казаки из Алексеевского хуторского общества передали 500 килограммов продуктов в ДНР и ЛНР.

В Новороссийске собрали более 2,5 тонны гуманитарного груза. Предприниматели и местные жители города-курорта оказывают большую помощь в закупке необходимого оснащения.

Гуманитарную помощь собирают и школьники. Ребята отправили предметы личной гигиены, продукты питания и бытовые принадлежности. Школьники написали письма бойцам. Кстати, некоторые учащиеся уже даже получили ответ от солдат.