«Защитникам Родины у нас всегда рады»: владелец бара в Краснодаре сделал заявление после отказа впустить участника СВО

Владелец бара певец Сергей Жуков увидел видео в соцсетях и прокомментировал ситуацию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бар «Руки Вверх» Сергея Жукова открылся в Краснодаре в 2019 году. Заведение быстро набрало свою популярность. А на выходных столики были почти все забронированы.

Накануне в бар пришел участник специальной операции со своими друзьями. Однако охранники решили не пускать военного в форме. Видео с этим инцидентом попало в социальные сети.

- У нас дресс-код, к нам нельзя заходить в камуфляжной одежде. В военной форме - можно, а в камуфляже - запрещено. На дверях висят правила посещения бара, - заявили охранники заведения.

Участник специальной операции начал объяснять, что он «военный человек». Мужчина приехал в Краснодар всего лишь на два дня, а другой одежды у него не было.

- Мы все понимаем. Но администрация выставляет нам условия входа. Мы обязаны выполнять эти условия. Мы ничего не можем сделать, - настаивали на своем охранники.

Бойца в заведение так и не пустили. Но владелец бара певец Сергей Жуков увидел видео в соцсетях и прокомментировал ситуацию.

- Я узнал об этом инциденте совсем недавно из телеграмм-каналов. Мы постараемся оперативно связаться с героем публикации, отсмотреть записи камер наблюдения и разобраться в этой ситуации, - прокомментировал случай владелец бара Сергей Жуков.

Также певец отметил, что если это на самом деле участник специальной операции, то он лично пригласит его в бар «Руки Вверх».

- Если это не блогер или провокатор, я лично приглашу его в наш бар. Защитникам родины у нас всегда рады, - заявил Сергей Жуков.

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