Талисман Крымского моста кот Мостик ищет дом для Хатико с заправки

Кубанского Хатико забрали во временный дом. Фото: телеграм-канал кота Мостика.

Жительница Краснодарского края Дарья обратила внимание на акита-ину, почти неделю сидевшую на заправке в хуторе Псекупс. Девушка заметила породистого пса по пути из Краснодара в Сочи и написала о ней символу Крымского моста – коту Мостику в Телеграм-канал. Она сообщила, что акита-ину с ошейником сидит на обочине.

Пес неделю ждал хозяина на заправке и встречал все автомобили белого цвета. Фото: телеграм-канал кота Мостика.

– Хозяин бросил собаку – высадил и уехал, а может, она просто потерялась, – пишет Мостик в своем аккаунте о кубанском Хатико. – Никто не знает, почему акита-ину осталась одна на трассе.

Рыжую собака сравнили с легендарным Хатико, который несколько лет ждал своего хозяина на вокзале. Собака, порода которой является символом верности и преданности, реагировала на машины белого цвета. Пес подбегал к ним и заглядывает в салон. Возможно, именно белый автомобиль привез местного Хатико неделю назад на заправку в хуторе Псекупс на трассе М4 «Дон», предполагает Дарья.

Подписчица Мостика отмечает, что сотрудники заправки и водители подкармливали пса, а сама Дарья готова отвезти пса в новую семью, если понадобится помощь с транспортом для кубанского Хатико.

Собаку подкармливали работники и клиенты заправки.

– Хатико взяли на передержку, пока идет поиск хозяина, – написал сегодня утро в своем канале кот Мостик. – Пес сам запрыгнул в машину к Светлане и сейчас у нее дома: накормлен и согрет.

Сейчас Хатико из Краснодарского края ищут постоянный дом. Те, кто хочет забрать акита-ину, могут связаться со Светланой через чат-бот Телеграм-канала Мостика.