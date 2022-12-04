Добровольца из Краснодарского края наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Эдуард Химин и глава Тимашевска Николай Панин после награждения.

Жителю Тимашевска Эдуарду Химину вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество и вклад в дело защиты Родины, проявленные в зоне специальной военной операции. Летом кубанец добровольцем участвовал в освобождении новых территорий России.

Коренной тимашевец Эдуард Химин в школе увлекся гандболом, окончил краснодарский специализированный спортинтернат № 3, играл за сборную края. Впереди ждала спортивная карьера, но в 1990-е он не поступил в Кубанскую академию физкультуры и спорта и ушел в армию. Отслужив, женился, вырастил сына и дочь.

Эдуард с домашним любимцем. Фото: соцсети Эдуарда Химина.

Впервые по контракту Эдуард Химин пошел служить в 2009 году. Во вторую чеченскую кампанию обеспечивал возможность наладить мирную жизнь в Шали. За год дважды участвовал в боевых столкновениях. Там-то и получил от сослуживцев за рано поседевшую голову прозвище «Старый», которое стало его позывным.

– Добровольцем в зону специальной военной операции отправился потому, что невозможно оставаться в стороне от происходящего, да и с долгами хочется расплатиться, – говорит Эдуард Химин. – Так в мае вместе с другими добровольцами из Тимашевска оказался в лагерях переподготовки в Новочеркасске, откуда мы ушли «за ленточку» вместе с казаками.

Эдуард Химин с сыном, который тоже отслужил. Фото: соцсети Эдуарда Химина.

Эдуард Химин рассказывает, что после арт-подготовки российские военные, а добровольцы, и в том числе тимашевец и его товарищи, прикрывали их с тылу. В зоне специальной военной операции кубанец с другими товарищами, помимо участия в боевых действиях, зачищали освобожденные села и поселки от остатков сил противника.

– Однажды командование поставило нам задачу: выбить с господствующих над населенным пунктом высот силы врага, – добавляет Эдуард Химин. – Противник буквально накрывал нас «ковром» обстрелов, что, конечно, приводили к потерям. Боевую задачу мы выполнили: выбили с высоты и заставили врага – за это задание меня представили к награде.

Жителя Тимашевска наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: соцсети Эдуарда Химина.

Тимашевец вспоминает, как во время этой военной операции он решил сварить для товарищей борщ: благо, овощей в оставленных огородах хватало. Поставил его на плиту в летней кухне дома, где квартировали бойцы, а сам стал спускаться в убежище. Когда вернулся присмотреть за супом, обнаружил на месте кухни гигантскую воронку от гаубицы, сообщает "Знамя труда".