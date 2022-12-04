Гололед спровоцировал пробки и ДТП в Краснодарском крае

Фото: ГИБДД по краю

Утро 4 декабря стало испытанием для автомобилистов в Новороссийске. Минусовые температуры превратили трассу под городом-героем в каток. Гололед спровоцировал несколько ДТП и пробки. На месте работают полицейские.

- На перевале сегодня дождь, температура воздуха -2, обледение. Техника работает, дорога посыпана. С утра образовался небольшой затор в связи с ДТП, ряд водителей выехали на транспортных средствах, не соответствующих сезону. Сотрудники ГИБДД, службы спасения и управления транспорта и дорожного хозяйства на месте оперативно отрабатывают, - сообщил в соцсетях заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

В Госавтоинспекции города добавили, что около 7 часов утра в районе Волчьих ворот зарегистрировано 5 ДТП. В результате аварий пострадавших нет. Движение машин осложняется образованием наледи на проезжей части. В настоящее время проезд на данном участке дороги не затруднен.

Автомобилистов просят выезжать на дороги только на зимней резине, двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и погодным условиям.

По прогнозам, в Краснодарском крае ночью столбики термометров опустятся до -7. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололед. Водителям советуют быть максимально аккуратными.

- Мороз на Кубани окрепнет. В ночные часы столбики термометров рухнут, будет от -2 до -7 градусов. Днем потеплеет незначительно - от +1 до +6, в северной части края - от -2 до +3. На участке от Анапы до Геленджика - до + 10 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.