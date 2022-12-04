Деревья в Новороссийске покрылись льдом

Фото: t.me/novosti_novoross

В Новороссийске деревья покрылись льдом. Местные жители и туристы оказались в шоке от резкого похолодания, пришедшего на курорт.

Обычно начало декабря на Кубани проходит с плюсовыми температурами. Погода до самого Нового года стоит теплая и солнечная. Люди ходят в легких куртках, на деревьях повторно распускаются цветы, где-то даже начинают зреть ягоды. Так было до сегодняшнего дня и в Новороссийске.

Ночью в городе-герое поднялся сильнейший ветер, резко упали столбики термометров. Проснувшись утром, люди увидели неприятное зрелище. Деревья закованы в ледяном плену, так же, как и припаркованные на улице машины.

Фото: t.me/novosti_novoross

- Не знаю как дела на Мысхако, но у вас все во льду, - рассказала местная жительница.

Фото: t.me/novosti_novoross

В соцсетях жители курорта делятся не только фотографиями с замороженными статуями из Новороссийска. Люди рассказывают, что минусовые температуры превратили трассу под городом-героем в каток. Все это спровоцировало огромные пробки и несколько ДТП.

Фото: t.me/novosti_novoross

Гололед образовался и на перевале. Там температура воздуха опустилась до -2 градусов. Многие водители не успели переобуть машины и поехали к морю на летней резине. Опасный участок быстро посыпали и запустили технику.

- Около 7 часов утра в районе Волчьих ворот зарегистрировано 5 ДТП. В результате аварий пострадавших нет, - сообщили в Госавтоинспекции города.

В краевом гидрометцентре предупредили, что ночью в Краснодарском крае столбики термометров опустятся до -7 градусов. Местами пройдет снег с дождем.