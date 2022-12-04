Домохозяйка, фотограф, бизнесмен и художник: Кто станет преемником известного шеф-повара из Краснодара

Андрей Матюха с участниками шоу. Фото: скриншот видео.

Один из самых титулованных шеф-поваров Краснодарского края, владелец двух краснодарских ресторанов «Угли-Угли» и «The Печь» Андрей Матюха в шоу «Повар в большом городе» ищет себе преемника. Он запустил шоу, в котором участвуют восемь любителей кулинарии из Краснодара и других городов России.

Шеф-повар, владелец краснодарских ресторанов «The Печь», «Лапшери», «Очередь» и «Угли-Угли», президент российской сорной на международном гастрономическом конкурсе «Золотой Бокюз» и эксперт тренерской группы Worldskills Russia в кулинарии Андрей Матюха когда-то начинал свой путь в мир высокой кухни посудомойщиком.

Андрей Матюха, один из самых титулованных шеф-поваров Кубани и России. Фото: скриншот видео.

– В проекте «Повар в большом городе» я ищу себе преемника среди поваров-любителей. Восемь участников под моим руководством обучаются тонкостям кулинарного мастерства, – говорит Андрей Матюха. – В каждой серии шоу я прощаюсь с одним из участников, а победитель проекта продолжит работу и обучение в одном из моих ресторанов. Я хочу воспитать шеф-повара, а не просто кидать тарелки в стену.

Логотип шоу. Фото: скриншот видео.

В шоу «Повар в большом городе», четыре выпуска которого уже можно найти в соцсетях, участвуют сразу несколько краснодарцев. Это ведущий мероприятий Александр Мартьянов, юрист и автор кулинарного блога «Сибирский повар» Наталья Касаткина, бизнесмен и владелец кулинарной студии Максим Мосальцев, фотограф Юлия Краснова и единственный участник-профессионал – повар Малхаз Докидзе.

Вместе с ними за право стать учеником Андрея Матюхи боролись военный инженер и производитель кормов для домашних животных Анатолий Архипенко из Ростова-на-Дону, многодетная мама и художница из подмосковного Красногорска Юлия Мартынова и медсестра и домохозяйка из Анапы Елена Губанова.

Елена Губанова из Анапы и Андрей Матюха. Фото: скриншот видео.

– В Анапу я переехала пять лет назад из Благовещенска, а два года назад стала домохозяйкой и увлеклась кулинарией: сейчас у моего блога больше 350 тысяч подписчиков, – рассказывает Елена Губанова. – Заявку на участие в кулинарном шоу я подала сама, увидев объявление. Прошла кастинги в Краснодаре, а на съемки летала в Москву: организаторы оплатили перелет и гостиницу. На съемках я смогла иначе взглянуть на то, как готовить рыбу и мясо и поделюсь знанием с подписчиками.

Логотип шоу. Фото: скриншот видео.

В первом выпуске шоу «Повар в большом городе» участники выбирали идеальные продукты и готовили салат на профессиональной кухне, в последнем из вышедших – готовили свое фирменное блюдо. Андрей Матюха познакомил их с своим авторским блюдом: подкопченным стейком из корня сельдерея с мармеладом из лука, кедровыми орехами, куриными сердечками и соусом из цветной капусты и жареного миндаля.

Юлия Краснова и Малхаз Докидзе (слева) из Краснодара остались в проекте, а Юлия Краснова из Красногорска покинула его. Фото: скриншот видео.

Сейчас в шоу «Повар в большом городе» остались три участника из Краснодара: Юлия Краснова, Малхаз Докидзе и Наталья Касаткина и ростовчанин Анатолий Архипенко. Кто из них станет преемником Андрея Матюхи на кухне и станет шеф-поваром одного из его ресторанов, станет известно во второй половине декабря.