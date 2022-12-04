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Карта Кубани4 декабря 2022 12:10

Анапа покрывается льдом из-за сильного ветра с моря

Температура воздуха опустилась до -1
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/makovozovy

Фото: t.me/makovozovy

Анапа покрывается льдом из-за сильного ветра с моря. Цветы и деревья оказались в замороженном плену.

Фото: t.me/makovozovy

Фото: t.me/makovozovy

Совсем недавно на курорте цвели розы, созревала алыча и стояла теплая, солнечная погода. В городе даже не успела наступить настоящая осень. Многие растения не скинули листву, некоторые даже не пожелтели.

Ситуация изменилась за считаные дни. На всей территории Кубани резко похолодало, а в Анапе поднялся очень сильный ветер. Всего лишь за одну ночь он остудил город до -1 градуса.

Фото: t.me/makovozovy

Фото: t.me/makovozovy

Ситуация осложнилась тем, что начался дождь. Из-за холода капли начали застывать и превратились в корку льда.

- С утра было много ДТП. Мы решили не выезжать из дома, хотя нужно было съездить по делам. Почти все на летних резинах, очень аварийная обстановка, - сообщил местный житель.

Фото: t.me/makovozovy

Фото: t.me/makovozovy

Похожая ситуация была сегодня утром и в Новороссийске. Деревья покрылись льдом, на дорогах образовался каток. В городе и на подъездах к нему водители не справлялись с управлением и врезались в соседние машины.

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