В Краснодаре прошел крестный ход в поддержку участников спецоперации на Украине

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория организовали крестный ход. Жители кубанской столицы прошли по центральным улицам в поддержку участников спецоперации на Украине.

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

- В настоящее время, когда Российская армия сражается, защищая рубежи нашей Родины в зоне СВО, жители города оказали воинам духовную поддержку и молитвенную помощь, в которой они сейчас так нуждаются, - сообщили в кубанской митрополии.

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход начался от Свято-Екатерининского кафедрального собора в 13:00 и прошел до войскового Александро-Невского собора.

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ