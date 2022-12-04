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Общество4 декабря 2022 13:11

В Краснодаре прошел крестный ход в поддержку участников спецоперации на Украине

«КП» публикует фото с мероприятия
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория организовали крестный ход. Жители кубанской столицы прошли по центральным улицам в поддержку участников спецоперации на Украине.

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

- В настоящее время, когда Российская армия сражается, защищая рубежи нашей Родины в зоне СВО, жители города оказали воинам духовную поддержку и молитвенную помощь, в которой они сейчас так нуждаются, - сообщили в кубанской митрополии.

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход начался от Свято-Екатерининского кафедрального собора в 13:00 и прошел до войскового Александро-Невского собора.

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Крестный ход в Краснодаре

Крестный ход в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

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