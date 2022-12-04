Основатель одной из крупной сети стоматологических клиник врач-стоматолог Агарон Айрапетян (слева) и директор Нарек Варданян (справа)

В Новый год дети всегда ждут волшебство и верят в чудо. Особенно те, кто остался без родителей. Одним из тех, у кого перед зимними праздниками включается добрый и просто необходимый синдром Деда Мороза стал врач-стоматолог из Краснодара Агарон Айрапетян. Покупать подарки нуждающимся семьям и передавать необходимые вещи детским домам у доктора стало традицией.

- Каждый год перед новогодними праздниками созваниваюсь с благотворительными фондами и узнаю про акции. Чаще сам покупаю все необходимое. Например, в этом году одной из организаций, с которой сотрудничаем и помогаем в сборах для детей стала «Линия Добра». Сейчас у них идет сбор для Каневского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, для детей-сирот и малоимущих и многодетных семей. Уже закупили для них подарки и вещи. Детские улыбки и счастье бесценно! – поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» Агарон Корюнович.

Врач-стоматолог на собственные средства приобрел по списку благотворительной организации детскую кухню с набором посуды, кукол, конструктор, робота, мягкие игрушки, велосипед, а также ингаляторы и музыкальные колонки.

Стоит отметить, что врач Айрапетян всегда старается участвовать в сборах для детей с редкими заболеваниями. Кроме этого, неоднократно перечислял средства для нуждающихся, проживающих в новых регионах России. Доктор считает, что в городе масса возможностей для того, чтобы сгенерировать счастье: отправить подарки в детский дом, устроить праздник старикам или украсить будни малышей, которые вынуждены провести новогоднюю ночь в больничных палатах. Он призвал последовать его примеру, связаться с Фондами и подарить волшебство нуждающимся Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

К каким благотворительным акциям могут присоединиться жители Краснодарского края.

«Неделя добрых дел»

В Краснодарском крае с 5 декабря объявили неделю добрых дел. Принять участие в ней может каждый житель Кубани. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции.

«Доброелка»

На протяжении многих лет в преддверии Нового года благотворительная организация «Край добра» собирает желания больных детей и верят, что обязательно их новогодние чудеса сбудутся. Стать Дедом Морозом и купить подарок можно на сайте доброелка.рф.

«Елка желаний»

«Линия добра» проводит благотворительные мероприятия для детских домов, социальных приютов, школ-интернатов, для детей с ограниченными возможностями здоровья, малоимущих и многодетных семей, домов престарелых.

«Белый цветок»

Екатеринодарская и Кубанская епархия вместе с организацией Союза православных женщин Кубани возрождает российскую традицию благотворительности и милосердия. Собранные средства будут направлены на поддержку и помощь семьям, в которых растут тяжелобольные дети, имеющие инвалидность.

«Спешите делать добро»

Программа Российского детского фонда "Спешите делать добро" предусматривает разностороннюю помощь детям-сиротам, ребятам, страдающим тяжелыми заболеваниями, детям, оставшимся без попечения родителей, проведение благотворительных мероприятий и акций. Российский детский фонд, в рамках этой программы оказывает материальную помощь одиноким матерям, которым не хватает средств на воспитание детей, а также ребятам, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.