В ночь на 5 декабря в Краснодарском крае похолодает до -8 градусов

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На Кубани по ночам морозы давят с каждым днем все сильнее. В ночь на 5 декабря, по данным синоптиков, столбики на термометрах опустятся до -8 градусов. А днем усилится ветер.

- В понедельник, 5 декабря, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Местами в юго-восточных предгорных районах и горах пройдет мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололед. Ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -1…+4, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Жителям Кубани советуют теплее одеваться теплее и быть внимательнее на дорогах – особенно не выезжать на трассы на летней резине.

В Краснодаре грядущей ночью столбики термометров в Краснодаре опустятся до -5...-3°. Мороз будет чувствоваться сильнее из-за сильных порывов восточного ветра до 14 м/с. Температура воздуха в краевом центре днем до поднимется лишь до +4°. Осадков в Краснодаре не ожидается.

На Черноморском побережье 5 декабря утром местами пройдет небольшой дождь. В районе Новороссийска порывы ветра достигнут 22-27 м/с. Воздух у моря прогреется до 4…9°.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за сильного ветра со стороны моря 4 декабря обледенели Анапа и Новороссийск. По городом-героем из-за гололеда за час произошли пять ДТП.