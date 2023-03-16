Роман Костомаров весит менее 50 кг и похож на тень

Поклонники верят, что звезда спорта поправится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Внимание общественности уже второй месяц приковано к здоровью Романа Костомарова. Легенда фигурного катания и любимец поклонников этого вида спорта до сих пор прикован к больничной койке. Врачи по-прежнему боятся давать прогнозы относительно его состояния, рассказывает kp.ru.

Рука пациента до сих пор вызывает опасения медиков. Из-за сепсиса она посинела, но операции сейчас под запретом. Костомаров слишком слаб.

- Не стоит ждать чудес. Чаще всего это заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено, - цитирует kp.ru спортивного врача-терапевта Андрея Звонкова.

По мнению специалиста, ранее работавшего со сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, посинение руки можно объяснить спазмом сосудов, что характерно для болезни Рейно.

Роман Костомаров экстремально похудел за время болезни и изменился до неузнаваемости. Похож на тень самого себя, - с грустью говорят все, кто его видел в больнице. Фигурист при росте 182 см сейчас весит не больше 50 кг.

- Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности, - продолжает Андрей Звонков.

Звездный пациент выведен из медикаментозной комы, но его сознание все еще туманно. Он только частично понимает, что с ним происходит, сообщает kp.ru.

Прославленный спортсмен более двух месяцев находится в реанимации, перенес два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей.