Пьяным вломился в дежурную часть: Бывшему военному дали два года тюрьмы за переполох с ложным терактом в школе Краснодара

Приговор в законную силу не вступил

В колонию-поселение отправится бывший военный из Тулы. Мужчина летом прошлого года устроил переполох в Краснодаре. Он вломился пьяным в дежурную часть и стал кричать, что одну из школ могут взорвать.

- 20 августа 2022 года Евгений К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в здание ГУ МВД России по Краснодарскому краю и сообщил дежурному о готовящемся взрыве в одной из школ Краснодара, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Полицейские обязаны были проверить информацию, несмотря на то, что от мужчины разило резким запахом спиртного. Оперативники выехали на место, эвакуировали школу, но информация о готовящемся теракте не подтвердилась. Шутника задержали. Суд назначил бывшему военному реальный срок.

- Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признан виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Первомайский районный суд Краснодара назначил два года колонии-поселения, куда он будет доставлен под конвоем. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в пресс-службе судов.