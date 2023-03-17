80 лет под грифом секретно: Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Кубани от фашистов

Фото: kuban80.mil.ru

80 лет назад – 16 марта 1943 года – закончилась Краснодарская наступательная операция. Она известна как ключевой этап битвы за Кавказ. Больше месяца советские воины перемалывали врага. Началась контратака еще 9 февраля, а закончилась только 16 марта.

Спустя 80 лет Минобороны рассекретило секретные документы главной битвы в истории Кубани. Это сведения о наступлении советских воинов, высадке десанта на Малую землю, карты со схемами, листы с наградами и даже военная пресса. Но главное – документ с детальным описанием высадки героев в Новороссийске.

Фото: kuban80.mil.ru

Именно кубанская операция стала ключевой в битве за Кавказ. Она открыла Красной армии дорогу для дальнейшей атаки.

- Прошу сообщить в ставку план операции по Черноморской группе с обозначением сроков достижения рубежей, а также дату начала операции – говорилось в телеграмме Иосифа Сталина. Она была адресована Военному совету Закавказского фронта.

Это послание он оставил 9 февраля, больше чем за месяц до начала наступления. Чтобы запутать врага, военные переименовали Новороссийск в «операцию море», Батайск и Краснодар – в «операцию горы». Эти название воины использовали для телеграфных переговоров.

Схема освобождения Краснодара Фото: kuban80.mil.ru

Совместными усилиями воины отсекли главную силу противника. Более полумиллиона немецко-фашистских захватчиков были прижаты к Азовскому побережью. Там ее разгромила 46-я армия.

А генштаб уже поставил новую задачу. Он требовал форсировать Кубани и овладеть Краснодаром в сжатые сроки. На это военным давалось чуть больше недели. Но позже сроки сократились до нескольких дней. Все из-за противника. Он начал отвод войск на Тамань.

Отвоевали Краснодар 37-я и 46-я армии. Они взяли город в полукруг с востока и севера. Наступление началось уже 9-го февраля.

Справка об освобождении Краснодара Фото: kuban80.mil.ru

- Необходимо сократить сроки перегруппировки войск, не дожидаясь подхода вторых эшелонов, продолжать наступление, – говорилось в документах.

Отсутствие поддержки не спасло противника – город пал и вернулся под контроль советских войск. По словам участников, за три недели 31-я стрелковая дивизия прошла и освободила свыше 200 км территории в условиях бездорожья, грязи и снега. Но главное – советские воины избежали серьезных потерь. Пали смертью храбрых 186 человек из 3114, что атаковали Краснодар. А еще воины завладели трофеями, оставленными врагом.

- Захвачены трофеи: орудий разных систем – 45, пулеметов – 12, автомашин – 721 (часть уничтожена); прицепов – 12, повозок – 150, кухонь разных – 42; складов с боеприпасами и вооружением – пять; продскладов – четыре, вещскладов – два, склад с горючим – один (150 тонн горючего) и много другого имущества и вооружения. Захвачено пленных – 400 человек – говорилось в рассекреченных документах.

Журнал боевых действий Фото: kuban80.mil.ru

Отметим, что основная битва за Краснодар состоялась в ночь на 13-е февраля. Советских воинов не испугал плотный огонь противника. За несколько часов они зачистили центр города от автоматчиков и пулеметчиков. Последние отвечали за прикрытие бежавших частей немецко-фашистских захватчиков.

Уже на следующий день, 11 февраля, штурмовики были в поселке Калинина. Там они уничтожили несколько диверсионно-разведывательных групп и заняли ж/д станцию Краснодар. А уже на утро советские воины начали зачистку центральных улиц города.

- По приказу командующего части бригады к 14.00 12.2.43 года заняли оборону – юго-западная окраина Краснодара, - говорилось в сводке 40-й мотострелковой бригады.

Газета Красное Знамя Фото: kuban80.mil.ru

Полный ход битвы за Краснодар доступен в графике на сайте Минобороны. Там отражены планы и актуальные карты на февраль 1943 года, включая маршруты каждой советской армии.

Также ведомство отметило подвиги наших солдат. Например, связист Петр Козырь стал одним из главных героев битвы за Краснодар. Под постоянным огнем артиллерии и минометов мужчина обеспечивал стабильную связь между советскими подразделениями.

- А когда батальон находился в окружении, товарищу Козырю была поставлена задача пробраться через линию фронта противника, связаться с командиром батальона. Он выполнил данную задачу, и батальон без единой потери вышел с окружения, - говорилось в наградном листе.

Цезарь Куников Фото: kuban80.mil.ru

Еще одним героем войны стала фельдшер Мария Марокко. За пять месяцев – с октября 1942 по февраль 1943 года – молодая девушка спасла тысячи жизней солдат. Она не раз попадала под обстрелы, но проводила операции и даже готовила новые кадры. За полгода Мария «выпустила» еще двух хирургических сестер.

Пока одни советские воины отбивали Краснодар, другие – создавали плацдарм для Красной армии на побережье Черного моря. 4 февраля 1943-го на Малую Землю в Новороссийске высадился десант майора Цезаря Куникова. Его отряду не помешала ни ледяная вода, ни силы противника. За несколько часов воины взяли плацдарм в районе Станички. Позже он получил название – Малая земля.

Спустя неделю освобожденная площадь увеличилась до 30 кв. км. А в Новороссийск прибыло до 17 тысяч воинов-освободителей. Костяк отряда составила 18-я армия, которая только что освободила Краснодар. В течение 225 дней советские воины героически обороняли Малую землю, а 21 человек получил звание Героя СССР, включая Цезаря Куникова.

Наградной лист

- В момент, когда в отряде боезапас был на исходе, майор Куников, отбив у противника артиллерийскую батарею и истребив прислугу, повернул против немцев немецкие пушки, разгромил их боевые порядки и живую силу, - говорилось в наградном листе Куникова.

Завершилась Краснодарская наступательная операция 16 марта 1943 года. Тогда Красная Армия выбила большую часть немецко-фашистских захватчиков со своей территории. Но главное – она создала плацдарм для наступления на Северный Кавказ.

Так отважные воины сорвали планы противника по захвату нефти и другого сырья на юге. Сразу 42 кубанских соединения получили почетные наименования. А еще 583 тысячи участников битвы были удостоены медалей «За оборону Кавказа».