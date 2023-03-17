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Общество17 марта 2023 13:14

«Ростелеком» открыл в Краснодаре свой первый центр управления и мониторинга сети

Он будет следить за западной частью России, а также каналами в Европу и Азию
Иван ДЕМИДЧЕНКО
Специалисты будут следить за работоспособностью сети 42 регионов западной части страны

Специалисты будут следить за работоспособностью сети 42 регионов западной части страны

«Ростелеком» объявил об открытии своего первого в России центра управления и мониторинга сети. Его специалисты будут следить за работоспособностью сети 42 регионов западной части страны, а также контролировать магистральные каналы, которые соединяют Европу и Азию.

Центр управления и мониторинга сети или ЦУМС объединил 33 подобных центра, которые ранее работали в других регионах России. Подобное решение было принято для повышения скорости реагирования на внештатные ситуации и аварии, улучшения качества предоставляемых услуг и цифровых сервисов, а также повышения возможности управляемости сети.

На базе ЦУМС работает 215 специалистов, которые круглосуточно в режиме реального времени отслеживают ситуацию в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Всего в их зоне ответственности кабель, совокупная протяженность которого составляет 108 тысяч километров, порядка трех тысяч серверов и около пяти миллионов единиц оборудования, которыми пользуются клиенты компании.

Фото: «Ростелеком»

Фото: «Ростелеком»

В планах «Ростелекома» запустить второй подобный центр, который будет отвечать за восточную часть России. Его открытие намечено на ближайшее время. После этого оба подразделения будут работать в связке и следить за состоянием сети, а также отвечать за ее работоспособность на всей территории страны.

Церемонию открытия посетил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель. Он отметил, что качество жизни местного населения напрямую зависит от уровня цифровизации.

- Мы ожидаем, что запуск Центра даст новый импульс экономике нашего региона и его социальной сфере. В первую очередь это касается цифровизации, особенно в таких сферах, как медицина, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, строительство. Станут доступнее цифровые сервисы, в том числе цифровые государственные услуги, количество которых у нас регулярно растет, — добавил Александр Руппель.

Старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов сказал, что проект создания центра мониторинга и управления сетью знаковый для компании. Он сформировался на перекрестке четырех больших команд компании.

Над проектом трудился мощный технический блок, который и придумал конструкцию, скрытую за красивой визуализацией на мониторах центра. Алексей Сапунов отметил административный блок и центр кибербезопасности, а также блок информационных технологий, который и создавал системы, лежащие в основе центра мониторинга.

Фото: «Ростелеком»

Фото: «Ростелеком»

- Благодаря сосредоточению всех учетных систем в одном месте значительно увеличивается скорость обработки данных сети, что отражается на времени поиска причин проблем и критических ошибок, - добавил Алексей Сапунов.

При возникновении аварий специалисты центра на время их устранения задействуют резервные мощности. Это позволяет обеспечить бесперебойную передачу данных по сети.

- Надежность сети — основной приоритет «Ростелекома». Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, мы создали два географически резервируемых ЦУМС на западе и востоке страны. Это — один из важнейших проектов трансформации как организационной структуры, так и ИТ-ландшафта нашей компании. ЦУМС работает в тесной связке с центром кибербезопасности, что позволяет нам полностью контролировать состояние сетевой инфраструктуры. Применение инструментов искусственного интеллекта в будущем позволит максимально повысить эффективность управления сетью, уже сейчас около 12% событий на магистральной, региональной СПД и транспортной сети коррелируются с помощью Machine Learning, то есть машинного обучения, — пояснил Алексей Сапунов.

На службе ЦУМС также находятся автоматические умные системы, которые следят за бесперебойной работой интерактивного телевидения. А это порядка 1,5 тысяч цифровых каналов и 2,4 млн сессий клиентов компании.

Фото: «Ростелеком»

Фото: «Ростелеком»

Вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов подчеркнул, что ЦУМС, запущенный в Краснодаре, имеет особое значение для цифровизации региональной экономики, так как улучшит показатели устойчивости и надежности работы сети.

- Сетевая инфраструктура «Ростелекома» сегодня — это не просто доступ в интернет, а нервная система нашего цифрового мира, которая обеспечивает работу дата-центров, государственных и коммерческих организаций, систем жизнеобеспечения и социально важных объектов. Очевидно, что такая система должна быть максимально работоспособной, стабильной и надежной, - подчеркнул Сергей Мордасов.

Он добавил, что у ЦУМС есть и дополнительные функции, благодаря которым осуществляется взаимодействие с ведомствами госвласти и регуляторными органами, координация технических работ на самой сетевой инфраструктуре, а также обслуживание сетей других операторов в рамках сотрудничества.

Кроме того, центр управления и мониторинга сети работает с защищенными каналами спецслужб, а также обеспечивает работу цифровых сервисов во время важных федеральных мероприятий. 12+

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БИЗНЕС-ПРЕСС