«Ростелеком» открыл в Краснодаре свой первый центр управления и мониторинга сети

Специалисты будут следить за работоспособностью сети 42 регионов западной части страны

«Ростелеком» объявил об открытии своего первого в России центра управления и мониторинга сети. Его специалисты будут следить за работоспособностью сети 42 регионов западной части страны, а также контролировать магистральные каналы, которые соединяют Европу и Азию.

Центр управления и мониторинга сети или ЦУМС объединил 33 подобных центра, которые ранее работали в других регионах России. Подобное решение было принято для повышения скорости реагирования на внештатные ситуации и аварии, улучшения качества предоставляемых услуг и цифровых сервисов, а также повышения возможности управляемости сети.

На базе ЦУМС работает 215 специалистов, которые круглосуточно в режиме реального времени отслеживают ситуацию в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Всего в их зоне ответственности кабель, совокупная протяженность которого составляет 108 тысяч километров, порядка трех тысяч серверов и около пяти миллионов единиц оборудования, которыми пользуются клиенты компании.

Фото: «Ростелеком»

В планах «Ростелекома» запустить второй подобный центр, который будет отвечать за восточную часть России. Его открытие намечено на ближайшее время. После этого оба подразделения будут работать в связке и следить за состоянием сети, а также отвечать за ее работоспособность на всей территории страны.

Церемонию открытия посетил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель. Он отметил, что качество жизни местного населения напрямую зависит от уровня цифровизации.

- Мы ожидаем, что запуск Центра даст новый импульс экономике нашего региона и его социальной сфере. В первую очередь это касается цифровизации, особенно в таких сферах, как медицина, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, строительство. Станут доступнее цифровые сервисы, в том числе цифровые государственные услуги, количество которых у нас регулярно растет, — добавил Александр Руппель.

Старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов сказал, что проект создания центра мониторинга и управления сетью знаковый для компании. Он сформировался на перекрестке четырех больших команд компании.

Над проектом трудился мощный технический блок, который и придумал конструкцию, скрытую за красивой визуализацией на мониторах центра. Алексей Сапунов отметил административный блок и центр кибербезопасности, а также блок информационных технологий, который и создавал системы, лежащие в основе центра мониторинга.

Фото: «Ростелеком»

- Благодаря сосредоточению всех учетных систем в одном месте значительно увеличивается скорость обработки данных сети, что отражается на времени поиска причин проблем и критических ошибок, - добавил Алексей Сапунов.

При возникновении аварий специалисты центра на время их устранения задействуют резервные мощности. Это позволяет обеспечить бесперебойную передачу данных по сети.

- Надежность сети — основной приоритет «Ростелекома». Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, мы создали два географически резервируемых ЦУМС на западе и востоке страны. Это — один из важнейших проектов трансформации как организационной структуры, так и ИТ-ландшафта нашей компании. ЦУМС работает в тесной связке с центром кибербезопасности, что позволяет нам полностью контролировать состояние сетевой инфраструктуры. Применение инструментов искусственного интеллекта в будущем позволит максимально повысить эффективность управления сетью, уже сейчас около 12% событий на магистральной, региональной СПД и транспортной сети коррелируются с помощью Machine Learning, то есть машинного обучения, — пояснил Алексей Сапунов.

На службе ЦУМС также находятся автоматические умные системы, которые следят за бесперебойной работой интерактивного телевидения. А это порядка 1,5 тысяч цифровых каналов и 2,4 млн сессий клиентов компании.

Фото: «Ростелеком»

Вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов подчеркнул, что ЦУМС, запущенный в Краснодаре, имеет особое значение для цифровизации региональной экономики, так как улучшит показатели устойчивости и надежности работы сети.

- Сетевая инфраструктура «Ростелекома» сегодня — это не просто доступ в интернет, а нервная система нашего цифрового мира, которая обеспечивает работу дата-центров, государственных и коммерческих организаций, систем жизнеобеспечения и социально важных объектов. Очевидно, что такая система должна быть максимально работоспособной, стабильной и надежной, - подчеркнул Сергей Мордасов.

Он добавил, что у ЦУМС есть и дополнительные функции, благодаря которым осуществляется взаимодействие с ведомствами госвласти и регуляторными органами, координация технических работ на самой сетевой инфраструктуре, а также обслуживание сетей других операторов в рамках сотрудничества.

Кроме того, центр управления и мониторинга сети работает с защищенными каналами спецслужб, а также обеспечивает работу цифровых сервисов во время важных федеральных мероприятий. 12+

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