Россиянку высмеяли за покупку подделки люксовой куртки в Краснодаре Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние год из России ушли десятки брендов. Одни заморозили магазины, другие – закрыли. А некоторые уже даже вернулись. Правда, под новыми марками.

Louis Vuitton ушел из России прошлым летом. Он закрыл магазины на неопределенный срок. Так говорилось в пресс-релизе компании.

На Кубани у Louis Vuitton была одна точка – в Сочи. И она закрылась одной из первых. И вызвала бешеный ажиотаж. Люди даже продавали места в очереди.

За пару часов посетители смели все, что плохо лежало на полках. На ценники не смотрели. Платили сотни тысяч рублей за обычные вещи: куртки, сутки.

Но Louis Vuitton на Кубани остался. Правда, поддельный. Его продажи не прекращались на рынках. Там приметный логотип и заметила жительница Краснодара. Она взяла ветровку для мужа.

- Будет просто козырь, фраер в ней, – сказал ей напоследок продавец. О том, что в руках у нее была подделка, дама узнала уже дома – от сына. Он засмеял мать и попросил сдать товар. Мол, и отцу показывать не стоит.

- Мне отказали. Причину решения не назвали, – писала женщина в соцсети. Ее пост быстро собрал сотни лайков. А люди устроили настоящую травлю.

- Брал у них куртку Louis Vuitton и Gucci. Оригинальные – 100%. Это сын ваш не понимает. Уже второй год хожу как фраер по своей яхте. Ее тоже рядом купил, оригинальная, – шутил мужчина.

- Брал такую же куртку. Живу жизнью Тома Форда, – не сдерживался другой автор.

- Ну а чем она не оригинальная? Выделяться точно будет, – добавлял третий.

Правда, нашлись и защитники женщины. Они рекомендовали ей обратиться в общество по защите прав потребителей.