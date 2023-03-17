Появились страшные подробности об ампутации ног Романа Костомарова

Роман Костомаров пришел в себя, но ампутации оказались сложней. Фото: Даниил ОПАРИН

Поклонники звезды танцев на льду по крупицам собирают информацию о состоянии кумира. Родные Костомарова очень скупо делятся новостями и их можно понять. Цветущий мужчина в одночасье оказался немощным больным с очень неясными перспективами на восстановление, сообщает kp.ru.

Появились новые данные о состоянии Романа Костомарова. Как стало известно, ампутации оказались сложнее, чем сообщалось.

- Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут - делать ампутацию или нет. С рукой проводят манипуляции в виде чистки. Еще Костомарову ампутировали обе стопы, а затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть другой руки", - цитирует kp.ru слова осведомленного источника.

Известно, что спортсмен уже пришел в сознание. Рядом с ним постоянно находится жена - фигуристка Оксана Домнина. Близкие стараются исполнять все пожелания Романа. Но из-за тяжелой болезни его эмоциональное состояние сейчас очень тяжело. Придя в сознание, он потребовал принести ему мороженое, а затем пожелал провести гигиенические процедуры.

- Он всех, фигурально говоря, измучил. Весь медперсонал гонял, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила, - продолжает источник.

Врачи уже удалили "дыхательное горло" - так называют трахеостому. Однако, пока не стали ушивать отверстие в трахее на всякий случай. Ведь у него остается полиорганная недостаточность. Все органы истощены и сами не могут работать.

За время нахождения в больнице Роман Костомаров потерял более 25 кг и сейчас похож на тень самого себя.