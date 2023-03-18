Сайлент Хилл с пустыми и серыми улицами: Сочи окутало плотным туманом, задержаны рейсы

На улицах курорта плохая видимость

На Сочи опустился густой туман. Беленая пелена в городе держится с ночи. Утром курорт напоминает Сайлент Хилл с пустыми и серыми улицами.

Из-за густого тумана в аэропорту задержали несколько самолетом. Пассажиры в ожидании рейсов скопились в залах.

На утро 18 марта более чем 25 часов ожидает вылет самолет в Москве, больше чем на 10 часов задержаны рейсы в Ереван, Томск, Пермь, Екатеринбург и другие города.

- Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Самолеты, которые направляются на курорт, уводят на запасные аэродромы из-за плохой видимости.

В связи с погодными условиями пассажиров просят следить за временем вылета на электронных табло, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта aer.aero. По всем вопросам относительно рейса вы можете обращаться также в авиакомпанию.

По прогнозам, туман в Сочи рассеется после 13 часов дня. 19 марта также на курорте будет облачно и туманно. Видимость составляет 500-1000 метров.

Спасатели рекомендуют автовладельцам быть внимательными на дороге, принять необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.