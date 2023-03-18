"В одиночку захватил окоп, мы рыдали от гордости": Брат героя Александра Мальцева, захватившего укрепление бойцов ВСУ, рассказал о его жизни и подвиге

Александр Мальцев представлен к званию Герой России посмертно

Невероятный подвиг российского штурмовика Александра Мальцева с позывным «Кубань» с большой долей вероятность войдет в учебники истории. 47-летний командир взвода в одиночку захватил опорный пункт противника, уничтожил трех солдат и остальных бойцов ВСУ взял в плен. Смелые и слаженные действия рядового поразили сослуживцев, да и всю российскую группировку.

За свой подвиг Мальцев представлен к званию Героя России. Но, к сожалению, посмертно. Через три дня после взятия опорника Александр ушел на свое последнее задание. В бою с превосходящими силами противника он получил смертельное ранение.

Александра Мальцева похоронят на родине – в городе Лабинске Краснодарского края. Здесь у него остались родные и друзья. KP.RU удалось связаться и поговорить с братом героя.

Друзья гордятся подвигом Мальцева

- У нас многодетная семья. Александр – средний, я младший, есть сестра – ей 53 года. В настоящее время мама осталась в Лабинске одна, папа умер, а мы разъехались. Последнее время жили с Сашей в Питере. Видел его в ноябре прошлого года. Он пришел ко мне и сказал, что пришла повестка. Но давать советы или отговаривать было бесполезно. Он целеустремленный по характеру, он хотел поехать в зону СВО сам и без повестки, у него был боевой опыт, ранее служил по контракту. Но когда увидел видео, как он захватил окоп сам, просто до слез гордость пробирает. Мне телефон оборвали, все звонят и говорят, как это было невероятно, благодарят за брата, - поделился с «КП» - Кубань» 43-летний Сергей Мальцев.

Семейное фото (Александр - справа). Предоставлено КП.

Александр два раза был в браке и дважды разведен. У него осталась 25-летняя дочь Дарья. Она в настоящее время едет к бабушке в Лабинск. Друзья из родного города уже второй день созваниваются и иногда ревут в трубку – от гордости и от скорби одновременно.

- Мы часто ездили в Питер к Саше, он был гостеприимным, всегда приглашал в гости. Безотказным был: рубашку снимет, последнее отдаст, - если видел в этом необходимость. Один раз нам надо было крышу разобрать на доме, приехал, помог – никакая работа ему не была в укор, он всегда мог пожертвовать своим временем. В Лабинске все его уважают, у него много друзей. Дай бог, чтобы таких как Саша, было больше, чтобы мы могли спокойно жить. Гордимся другом, гордимся, что знали его при жизни, что была возможность с ним общаться. И скорбим, - сказала в разговоре с корреспондентом KP.RU Татьяна Юрченко.

Знакомые в один голос говорят, что Александр Мальцев достоин звания Героя России.

- Новости увидела про подвиг Саши, сразу узнала его. Хороший человек, отзывчивый. Виделись последний раз после восьмого класса. Он уехал из Лабинска в Питер. Хоронить его будут в Лабинске. Здесь осталась его мать, мы сейчас собираем помощь, поддержим, как сможем, - отметила одноклассница Александра Ольга Трушкина.

Александр с дочерью Дарьей. Фото: соцсети

В родном городе Лабинске Александру Мальцеву поставят звезду на аллее славы.

- Наш земляк, боец 488-го мотострелкового полка 488-й дивизии 20-й Армии, Александр Викторович Мальцев - Герой России. Выражаю слова соболезнований родным и близким Александра. Мы скорбим о гибели настоящего патриота Родины и гордимся подвигом нашего земляка. Низкий поклон матери за воспитание настоящего Героя! Напомню, что вскоре в списке Золотой славы нашего района появится имя Александра Викторовича Мальцева – написал в телеграм-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.