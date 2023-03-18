Богатыри переворачивали огромные покрышки. Шоу силачей прошло в Краснодаре

Позитивные эмоции горожанам подарили силачи Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Краснодаре богатыри собрали толпу зевак на территории ТК «Центр города». Сегодня силачи устроили шоу – поднимали необычные предметы. В том числе, переворачивали много килограммовые покрышки и двигали автомобиль на время.

- Спортивно-развлекательный турнир назывался «Сила казачьих дворов». Гости увидели зрелищные выступления кубанских атлетов. Ведущим шоу был восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев, - сообщили в мэрии города.

В турнире приняли участие восемь кубанских силачей. В эстафетах они поднимали снаряды весом до 90 килограммов, состязались и в становой тяге.

Соревнования прошли в центре города Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Отборочные этапы в эти выходные проходят в нескольких районах Кубани. По итогам всех соревнований спортсмены встретятся в финале 14 мая в районе комплекса тренировочных залов «Чемпион» в Краснодаре.

Финалисты встретятся 14 мая Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Силовой экстрим — зрелищный вид спорта, в котором силовые упражнения выполняются с нестандартными снарядами: большими покрышками, толстыми грифами, бетонными шарами, стойками или рамами с блинами. В силовой экстрим приходят спортсмены из пауэрлифтинга, бодибилдинга, тяжелой атлетики и борьбы, добившиеся в своих видах спорта серьёзных результатов.