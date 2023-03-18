Многие в сезон аллергии стараются вообще не выходить из дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветущие растения мучают аллергиков на юге России с марта по октябрь. Они начинают здесь цвести раньше, чем в других регионах из-за теплого климата.

Аллергией в Краснодарском крае страдает почти каждый третий житель. Заложенность носа, красные глаза, чихания – симптомы всегда у всех разные. Пиковый период приходится на июль-август с началом цветения амброзии. Но слезный ад одолевает некоторых с первого цветения абрикоса.

- Пылят многие деревья – береза, все виды косточковых, верба, дуб, клен, ясень, платаны, орех, каштан, липа, сосна. Также аллергенами являются культивируемые растения и сорные травы. А самый опасный враг для астматиков – это, конечно же, амброзия. Она доминант среди аллергенов, - отмечают медики.

Как устранить симптомы аллергии

Первый и самый эффективный способ облегчить симптомы - избегать контакта с аллергенами. Выяснить, на что аллергия конкретно у вас поможет анализ на специфический иммуноглобулин. Определить его сможет только квалифицированный врач-аллерголог. Самолечение в этом вопросе может дать обратный эффект.

Далее врач-аллерголог назначает план лечения, который включает в себя гипоаллергенную диету и быт, антигистаминные препараты, назальные спреи, и другие медикаменты, согласно тяжести проявления аллергической реакции. Все зависит от конкретного случая и назначается индивидуально.

Еще один способ – уехать куда подальше. Излюбленные места для отдыха родителей и детей, страдающих поллинозом, курорты Балтийского моря. Чаще всего гостить уезжают в Светлогорск, который ближе к морю, или другие города Прибалтики.

Что говорят врачи

- Поллиноз – это сезонное заболевание, когда иммунная система специфически реагирует на пыльцу цветущих растений. Чтобы уменьшить или же вовсе устранить симптомы аллергии, важно грамотно подготовиться к началу сезона цветения. Для этого существует аллерген-специфическая иммунотерапия. Она начинается заблаговременно, вне периода цветения – с ноября по март. Пациенту вводится небольшая доза аллергена. Таким образом, в организме вырабатывается устойчивость к конкретному аллергену. Это достаточно длительный метод лечения и проводится только под контролем врача-аллерголога. Помимо этого, надо понимать, что имеет место быть и перекрестная аллергия, - проконсультировала врач-аллерголог, иммунолог краснодарской больницы РЖД Елена Трофименко.

Например, если у вас аллергия на амброзию, то вам категорически нельзя находиться рядом с лавандой и проводить фотосессии в лавандовых полях для вас не самая лучшая идея.

- Также при сезонном аллергическом рините важную роль играет корректировка питания. При поллинозе иммунная система гиперреактивна, и, если возникает чрезмерная реакция на один раздражитель, никто не может гарантировать, что не возникнет на какой-нибудь еще. Поэтому обязательно соблюдение гипоаллергенной диеты. Кроме того, необходимо исключить из повседневной жизни контакты и с бытовой химией, парфюмерией, косметическими средствами и средствами личной гигиены, которые содержат в себе перекрестные аллергены. Это могут быть ромашка, лаванда, череда, календула, мята и другие. Необходимо смотреть по каждому случаю индивидуально. При аллергии нет универсального лечения, которое может подойти абсолютно всем, - добавила Трофименко.

Как отличить аллергию от ОРВИ

Симптомы ОРВИ очень схожи с аллергией. Зачастую пациенты их путают и неверно начинают лечение. Первым и главным отличием является температура. Во время ОРВИ она повышается выше 37. При аллергии может быть только субфебрильная температура тела. При ОРВИ ощущается болезненность глазных яблок, при аллергии такого нет. Кроме того, реакция организма на аллергены происходит резко. А при ОРВИ течение болезни, как правило, нарастающее.