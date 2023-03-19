На Кубани прошел фестиваль силачей «Крымская жара»

В Крымске прошел спортивный фестиваль.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Крымске прошел фестиваль силовых видов спорта «Крымская жара». Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
- Участники фестиваля испытали свои силы в шести дисциплинах: армлифтинг, русский жим, становая тяга, строгий подъем на бицепс, поднятие гири и мас-реслинг, - рассказали в пресс-службе администрации Крымского района.
Богатыри доказывали кто из них сильней.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Самые сильные люди региона собрались 18 марта на площади МКЦ «Русь». Богатыри демонстрировали свою силушку и удивляли зрителей невероятными трюками. Например, легко переворачивали шины от грузовиков весом под центнер.
К участию допускали мужчин от 16 др 35 лет.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Принять участие могли не только профессиональные бодибилдеры, часами пропадающие в спортзале, но и любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Фестиваль был благотворительным.
В силе состязались все желающие.
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Все собранные средства с фестиваля будут переданы районной благотворительной организации «Город Доброты», которая ежедневно помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - объяснили организаторы.
Собранные на фестивале средства послужат доброму делу и помогут десяткам людей.