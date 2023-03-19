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Спорт19 марта 2023 7:30

На Кубани прошел фестиваль силачей «Крымская жара»

Спортсмены состязались в шести номинациях
Евгения ХАЛИКОВА
В Крымске прошел спортивный фестиваль.

В Крымске прошел спортивный фестиваль.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Крымске прошел фестиваль силовых видов спорта «Крымская жара». Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

- Участники фестиваля испытали свои силы в шести дисциплинах: армлифтинг, русский жим, становая тяга, строгий подъем на бицепс, поднятие гири и мас-реслинг, - рассказали в пресс-службе администрации Крымского района.

Богатыри доказывали кто из них сильней.

Богатыри доказывали кто из них сильней.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Самые сильные люди региона собрались 18 марта на площади МКЦ «Русь». Богатыри демонстрировали свою силушку и удивляли зрителей невероятными трюками. Например, легко переворачивали шины от грузовиков весом под центнер.

К участию допускали мужчин от 16 др 35 лет.

К участию допускали мужчин от 16 др 35 лет.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Принять участие могли не только профессиональные бодибилдеры, часами пропадающие в спортзале, но и любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Фестиваль был благотворительным.

В силе состязались все желающие.

В силе состязались все желающие.

Фото: Виталий ТИМКИВ

- Все собранные средства с фестиваля будут переданы районной благотворительной организации «Город Доброты», которая ежедневно помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - объяснили организаторы.

Собранные на фестивале средства послужат доброму делу и помогут десяткам людей.