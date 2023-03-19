Редкие леса и водопады. В Сочи готовят к летнему сезону природные объекты

В Сочи подготавливают природные объекты. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи царствует настоящая весна. Природа уже давным-давно распустилась, а водопады наполнились водой. Сейчас на курорте сравнительно тихо, но в скором времени сюда приедут тысячи туристов, чтобы посмотреть на удивительную природу и почувствовать ее теплый климат.

https://t.me/AlekseiKopaigorodskii Вслед за городскими аллеями и пляжами начали подготавливать природные объекты. Они пользуются большой популярностью у туристов, которые любят уединиться с природой и побыть в прохладной и спокойной атмосфере.

- Комплекс «33 водопада» очень любят отдыхающие и жители Лазаревского района. За день в высокий сезон здесь могут побывать до 500 человек. Конечно, очень важно обеспечить на объекте достойные комфортные условия, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что для того, чтобы сохранить уникальный памятник природы в первозданном виде, будет сбалансирована рекреационная нагрузка.

Настилы заменят на более прочные. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

- Комплекс работает круглогодично, но очень зависим от погодных условий. Летом прошлого года он не выдержал удара стихии и во время сильных ливней поток воды снес настилы и ограждения. Сейчас мы решили провести повсеместные работы. Например, будут проложены новые более прочные полимерные настилы и установят металлические ограждения, - уточнил мэр города.

Проведенные работы сделают место более безопасным и помогут ему лучше выдерживать удар стихии. Кроме того, подобную работу проведут на всех главных объектах Сочинского национального парка.

Все входные группы объектов будут выполнены в едином узнаваемом стиле. Торговые точки вынесут за границы особо охраняемой природной территории для того, чтобы в лесах не было никакой лишней инфраструктуры.