Глава Тимашевского района отвез в загс героя специальной военной операции и его невесту

Андрей Филь вернувшись из зоны СВО сделал предложение своей любимой девушке. Фото: скриншот видео

Житель станицы Роговской Тимашевского района Андрей Филь совсем недавно вернулся из зоны спецоперации. На территории Украины мужчина оказался добровольцем. Сослуживцы о нем отзываются с уважением. Андрей – герой. Благодаря его решимости остались живыми несколько человек.

- Познакомились с Андреем на встрече с родственниками наших бойцов. Он вытащил с передовой наших земляков тимашевцев. Спас им жизни, при этом сам был ранен, - рассказал о поступке парня глава Тимашевского района Андрей Палий.

А еще Андрей Филь рассказал, что готовится к свадьбе со своей любимой девушкой. Очень переживал, когда делал ей предложение. Устроил сюрприз – прогулку на теплоходе. Там же встал на колено и протянул ей коробочку с колечком.

- Стал надевать кольцо, а оно маленькое. Я же размер не стал спрашивать заранее, чтобы не догадалась, - смеется сейчас молодожен.

Глава района Андрей Палий решил поддержать эту семью и предложил стать и свадебным шофером. За рулем белоснежного автомобиля он отвез новобрачных в загс, на фотосессию и на вечернее торжество.

- Не мог пройти мимо этого чудесного события. И мне приятно, что в загс этих славных жениха и невесту отвез лично - спасибо за доверие, - подытожил Андрей Палий.