Житель Армавира врезавшийся в архитектурную композицию «Твори добро» восстановит ущерб

Компания студентов решила погонять по ночному городу и овт что из этого вышло. Фото: пресс-службы администрации Армавира

В Армавире студент за рулем Toyota не справился с управлением иномарки и на большой скорости вылетел с дороги. ДТП произошло в 4 утра на пересечении улиц Ефремова и Луначарского. Лихач сначала протаранил местную достопримечательность – композицию с фразой «Твори добро», которая была установлена на пересечении улиц, а затем врезался в забор армавирского аграрно-технологического техникума. После этого машина перевернулась на бок и загорелась.

Автомобиль перевернулся и загорелся. Фото: пресс-службы администрации Армавира

- В автомобиле находилось четыре человека. Все они получили травмы различной степени тяжести. Двое находятся в больнице, - рассказали в пресс-службе администрации Армавира.

В итоге оказались разрушены архитектурная композиция и повреждены другие объекты и элементы городского благоустройства. В администрации Армавира приняли решение требовать с гонщика возмещения ущерба.

В машине находились четыре человека, они доставлены в больницу. Фото: пресс-службы администрации Армавира

- Администрация будет добиваться того, чтобы виновник аварии не только понес заслуженное наказание, но и возместил ущерб, нанесенный объектам городской инфраструктуры, - прокомментировали в пресс-службе города.

В мэрии считают, что езда по городу на высокой скорости в любое время суток несет прямую угрозу жителям города.

- Дай бог, конечно, чтобы эта авария не отразилась негативно на здоровье водителя и еще троих молодых людей, находившихся в машине. Но вместе с тем надо дать объективную оценку этому инциденту, - уточнили ситуацию в пресс-службе администрации Армавира.

Помимо правовой оценки, которую дадут соответствующие органы, администрация намерена провести свою проверку - в том числе выяснить, как поставлена воспитательная работа в учебных заведениях, где обучаются участники этой ночной гонки, а также в их семьях.