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Общество19 марта 2023 16:00

В аэропорту Сочи 19 марта успели обслужить 98 рейсов

Ожидается, что благоприятные условия продлятся до 19:00
Евгения ХАЛИКОВА
Аэропорт Сочи продолжает принимать и выпускать самолеты. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

Аэропорт Сочи продолжает принимать и выпускать самолеты. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

В аэропорту Сочи воспользовались погодным окошком с 11 утра до 19 вечера и успели обслужить почти сотню рейсов. Пока туман снова не опустился на город в воздушной гавани было 98 рейсов, из них 65 на прилет и 33 на вылет. В город прибыли все самолеты, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана и плохой видимости.

- В связи с улучшением погодных условий, аэропорт Сочи продолжает обслуживать воздушные суда. Все службы переведены в усиленный режим, на информационных стойках можно получить справочную информацию, в каждом секторе терминала установлены питьевые фонтанчики, а также кулеры с чистой водой, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Так авиагавань выглядела пока не распогодилось.

Так авиагавань выглядела пока не распогодилось.

Напомним, погода на курорте испортилась 18 марта. Экипажи самолетов выполняли посадку по фактической погоде. Многие предпочли не рисковать и ушли на запасные аэродромы в другие города. Например, в Ставрополь.

Для пассажиров аэропорта Сочи была организована «горячая линия». Свою работу она начала 19 марта, с 16.30.

- Для получения квалифицированной консультативной помощи можно обратиться по телефонам 8-862-264-79-48, 8-862-264-38-76. Вместе с тем, должностные лица органов Роспотребнадзора выражают готовность в оказании содействия в подготовке потребителям проектов претензионных писем в адрес авиаперевозчиков, при обращении с жалобами в адрес Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

По прогнозам синоптиков, погода вновь ухудшится. Туман сохранится вплоть до 20 марта. Авиакомпании заранее объявили об отмене рейсов, чтобы пассажиры не тратили время на дорогу в аэропорт. Людям, путешествующим «Аэрофлотом» придется пересмотреть планы на ближайшие два дня. Перевозчик сообщил об отмене 27 рейсов на 19 марта и еще четырех на 20 марта.

Пассажиры задержанных рейсов могут рассчитывать на размещения в гостиницах и предоставления питания. Также, семьи с детьми могут воспользоваться комнатой матери и ребенка.

СочиПроисшествия: СТИХИЯ