В аэропорту Сочи 19 марта успели обслужить 98 рейсов

Аэропорт Сочи продолжает принимать и выпускать самолеты. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

В аэропорту Сочи воспользовались погодным окошком с 11 утра до 19 вечера и успели обслужить почти сотню рейсов. Пока туман снова не опустился на город в воздушной гавани было 98 рейсов, из них 65 на прилет и 33 на вылет. В город прибыли все самолеты, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана и плохой видимости.

- В связи с улучшением погодных условий, аэропорт Сочи продолжает обслуживать воздушные суда. Все службы переведены в усиленный режим, на информационных стойках можно получить справочную информацию, в каждом секторе терминала установлены питьевые фонтанчики, а также кулеры с чистой водой, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Так авиагавань выглядела пока не распогодилось.

Напомним, погода на курорте испортилась 18 марта. Экипажи самолетов выполняли посадку по фактической погоде. Многие предпочли не рисковать и ушли на запасные аэродромы в другие города. Например, в Ставрополь.

Для пассажиров аэропорта Сочи была организована «горячая линия». Свою работу она начала 19 марта, с 16.30.

- Для получения квалифицированной консультативной помощи можно обратиться по телефонам 8-862-264-79-48, 8-862-264-38-76. Вместе с тем, должностные лица органов Роспотребнадзора выражают готовность в оказании содействия в подготовке потребителям проектов претензионных писем в адрес авиаперевозчиков, при обращении с жалобами в адрес Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

По прогнозам синоптиков, погода вновь ухудшится. Туман сохранится вплоть до 20 марта. Авиакомпании заранее объявили об отмене рейсов, чтобы пассажиры не тратили время на дорогу в аэропорт. Людям, путешествующим «Аэрофлотом» придется пересмотреть планы на ближайшие два дня. Перевозчик сообщил об отмене 27 рейсов на 19 марта и еще четырех на 20 марта.

Пассажиры задержанных рейсов могут рассчитывать на размещения в гостиницах и предоставления питания. Также, семьи с детьми могут воспользоваться комнатой матери и ребенка.