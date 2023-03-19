Потеплеет, но пройдет дождь. На Кубани в начале недели температура воздуха поднимется до +19 градусов

На Кубани в начале недели ожидается потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани в начале недели будет по-весеннему тепло. Температура воздуха поднимется до +19 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, но в некоторых районах края возможен небольшой дождь.

- В Краснодаре 20 марта ожидается переменная облачность. Ветер поднимется до 4 – 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 5 – 7 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 14 – 16 градусов, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Синоптики уточняют, что ночью и утром в понедельник может опуститься туман. Во всем крае ветер будет достигать 9 метров в секунду, но местами порывы поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов. В предгорных районах до +1. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Местами они покажут все +19.

- Во второй половине дня в Туапсинском районе ожидается небольшой дождь. Ветер поднимется до 11 метров в секунду, - уточнили в ЦГМС Краснодара.

Самые сильные порывы ожидается ночью и утром на участке Анапа – Геленджик. На курортах 20 марта ветер поднимется до 15-20 метров в секунду. Днем он чуть стихнет и будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

На участке Джубга-Магри ветер будет дуть с небольшой силой. В первой половине дня он составит 3-8 метров в секунду, во второй – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится от 5 до 10 градусов тепла, днем поднимется от 10 до 15 градусов.