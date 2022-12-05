Губернатор Кубани исполнит мечты 6 детей в рамках акции «ДоброЕлка»

Каждый желающий может исполнить мечту особенного ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что исполнит новогодние мечты нескольких детей. Он принял участие в благотворительной акции «ДоброЕлка».

– Всегда с удовольствием принимаю в ней участие в акции от благотворительного фонда КрайДобра. Сегодня выбрал открытки с желаниями детей на сайте доброелка.рф. Там можно увидеть, о чем мечтают ребята, какие подарки хотят получить к Новому году. Это обычные игрушки, конструкторы, книги, гаджеты. Удобно, что сделать это можно в онлайн-формате. А подарки детям доставят уже сами волонтеры в канун Нового года, – написал Кондратьев.

Губернатор подарит четырехлетнему Савелию из Крыловского района железную дорогу с поездами, пятилетней Екатерине из Краснодара – магнитный конструктор, Максиму из Мостовского района – штатив для записи видео, восьмилетняя Марианна из Анапы от главы региона получит мороженицу, девятилетнему Матвею из Горячего Ключа передадут машинку на радиоуправлении, а 13-летней Любаве из Краснодара подарят мольберт и набор художника.

Акция в Краснодарском крае пройдет до 18 декабря. У каждого желающего еще есть возможность стать Дедом Морозом и исполнить мечту особенного ребенка.

– Внимание и забота нужны всем детям, но особенно важно подарить веру в чудо ребятам, которые сегодня борются с тяжелыми заболеваниями. Знаю, что на Кубани живет огромное количество неравнодушных людей. Давайте вместе исполним эти маленькие мечты! – призвал Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Врач-стоматолог стал Дедом Морозом и закупил подарки для детей-сирот Кубани. Доктор призвал последовать его примеру и подарить волшебство нуждающимся семьям региона. Кроме этого, публиковали благотворительные акции, в которых можно принять участие.