«Сладости для девочки Вики». Бойцы СВО записали трогательное видео с передовой

Жители Кубани отправились с гуманитарной миссией в зону СВО. Фото: @dobrovolecBARSa

Гуманитарный конвой из Армавира и Гулькевичского района выехал из Краснодарского края 2 декабря. В планах у волонтеров было посетить Донецк и Мариуполь, где базируются два отряда «барсов». Добровольцы погрузили в машины все самое необходимое – гостинцы из дома, воду, продукты, теплую одежду, квадрокоптер, сварочный аппарат. Всего около 3 тонн гумпомощи. Не забыли и про мирное население.

- Вблизи линии фронта живет девочка Вика. Ученики 2 «А» класса казачьей направленности школы № 3 из Гулькевичей собрали для нее подарки, родители учеников передали одежду, сладости! Все подарки были переданы! – рассказала «КП»-Кубань» руководитель благотворительного фонда «Доброволец БАРСа» Марина Павлова.

Вика получила подарки от кубанских ребят. Фото: @dobrovolecBARSa

Каждая посылка для добровольцев – глоток свежего воздуха и понимание, что в тылу о них думают, ждут и надеются на скорое возвращение. Даже в полевых условиях бойцы организовали небольшую выставку с рисунками, которые прислали на фронт дети. Яркие картинки будут согревать добровольцев в непростое время на фронте.

Загрузка гуманитарной помощи. Фото: @dobrovolecBARSa

- Спасибо всем, кто отправляет нам посылки, за оказанную помощь, - поблагодарили бойцы.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что известный блогер из Анапы поехал в зону СВО с новой гуманитарной миссией. Юрий Озаровский отправился в зону спецоперации, чтобы передать «буханку» для военных.