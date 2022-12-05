Скорая казачья помощь. Спасатель в папахе достает людей из покореженных машин и снимает туристов со скал

Казак Геннадий Скорый - настоящая скорая помощь для попавших в беду. Фото предоставлено Надеждой Луганской.

Заместитель атамана Адлерского районного казачьего общества Виктор Скорый одиннадцать лет служит в Южном поисково-спасательном отряде МЧС в Сочи: он и альпинист, и водолаз, и «скорая помощь» пострадавшим в ДТП.

Виктор Скорый еще 12-летним школьником каждое утро отжимался по полсотни раз: однажды после болезни поставил себе новую планку в 70 отжиманий – и взял ее. В МЧС казак пришел по призванию. За одиннадцать лет работы спасателем он получил медаль медалью «За службу Родине» и все возможные навыки: альпиниста, водолаза, помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

– Год от года количество происшествий увеличивается в десятки раз: недавно даже мигалка на нашей машине сгорела из-за частого использования, – говорит Виктор Скорый. – Выезжаем часто: в горы, чтобы снимать людей со скал, достаем из штормящего моря, разрезаем пострадавшие в серьезных ДТП автомобили и помогаем врачам «скорой помощи», чтобы достать пострадавших, вместе с полицией участвуем в захвате преступников.

Адлерский казак спасает людей на суше и на море. Фото предоставлено Надеждой Луганской.

Виктор Скорый вспоминает недавний случай, когда ему пришлось спасать и коллег, и туристов. В шестибалльный шторм два спасателя вытащили тонувшего в море человека, но их самих смыло волной, закрутило и унесло в море. К счастью, они смогли ухватиться за буек и вызвать МЧС: пока Виктор в гидрокостюме с помощью веревки вытаскивал коллег на берег, на его глазах с платформы у пирса смыло делавших селфи маму и дочку.

– Опасность представляла не только стихия, но и находившаяся под водой возле платформы арматура. Улучив момент, когда волна только поднимается, я выбрал безопасное место и прыгнул в воду, – вспоминает Виктор Скорый. – Мама с дочкой схватились за спасательный круг, а мы с товарищами на веревке дотянули мимо арматуры до безопасного участка и помогли выбраться на берег.

По праздникам заместитель атамана меняет форму спасателя на казачий мундир. Фото: Архив "КП"

В свободное от спасения людей время Виктор Скорый – заместитель атамана Адлерского района по военно-патриотическому воспитанию молодежи и тренер в секции айкидо, где вместе с обычной детворой занимаются борьбой казаки и казачата. Этим летом один из воспитанников секции вместе с наставником ездил на военно-полевые сборы Черноморского казачьего округа.

– Виктор Скорый привез со сборов кубок за первое место по стрельбе, а еще он поет в казачьем ансамбле «Братина», который постоянно дает концерты во дворах казаков-ветеранов, – говорит помощник атамана Черноморского казачьего округа Сочи по СМИ Надежда Луганская. – Сейчас Виктор готовит экскурсию в часть к спасателям для казачат из школ Адлерского района: ребята познакомятся с работой МЧС и собаками-спасателями, увидят спецтехнику.