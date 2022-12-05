На Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонта Фото: Упрдор «Тамань»

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонта. Поврежденная часть полностью восстановлена – специалисты заменили четыре пролета. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

- 5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, - говорится на сайте Упрдор «Тамань».

Четыре новых пролета на Крымском мосту установили 19 ноября. В конце ноября специалисты начали укладку нижнего слоя асфальтобетона. А в декабре планировалось уложить два слоя асфальтобетона, смонтировать барьерное ограждение и нанести разметку.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Взрыв грузового автомобиля повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в сторону Крымского полуострова. Кроме того, обрушились две полосы автомобильного полотна. Основная же конструкция, арка над судоходной частью моста, не пострадала. Жертвами ЧП тогда стали четыре человека

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Надвижку последней части специалисты начали в 4 утра (читать далее)