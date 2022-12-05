Вениамин Кондратьев представил трех новых вице-губернаторов Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края 5 декабря объявил о назначениях трех новых заместителей. Он представил Сергея Власова, который будет курировать сферу строительства, архитектуру, вопросы ГО и ЧС края. Кроме этого сообщил, что Андрей Прошунин займется ТЭК, ЖКХ и дорожным хозяйством, а Роман Лузинов будет работать над вопросами государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений и природных ресурсов.

– Мне важны люди в команде, которые несмотря ни на что смогут добиться результата. Уверен, мои заместители выполнят все поставленные задачи, – сказал Кондратьев.

Стоит отметить, что заместителями Вениамин Кондратьев назначил весьма молодых специалистов.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Так, курировать работу департаментов строительства, архитектуры и министерство ГО и ЧС региона будет Сергей Власов, которому 31 год. Он в 2013 году окончил Военно-космическую академию, а в 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения. С 2008 по 2019 год служил в армии. В администрации Краснодарского края Власов работает с апреля 2020 года. И за два года сделал карьеру от сотрудника главного управления строительства Краснодарского края, которое возглавил в декабре 2021 года, до вице-губернатора.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Второму новому заместителю 30 лет. Роман Лузинов будет курировать управления государственной охраны объектов культурного наследия, департамента имущественных отношений и министерства природных ресурсов. Он по образованию юрист. С 2011 по 2017 год работал в региональном отделении «Ассоциации Молодых Предпринимателей России» и частных строительных компаниях. Занимал должность заместителя гендиректора МУП «Парки, инвестиции, туризм», директора дворца спорта «Олимп», являлся депутатом городской Думы Краснодара VI и VII созывов. А с ноября 2021 года занимал должность вице-мэра Краснодара.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третьему объявленному вице-губернатору 52 года. Андрей Прошунин будет курировать министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамента государственного регулирования тарифов. К слову, ранее Прошунин был министром ТЭК и ЖКХ. Опыта работы в администрации края у Андрея Прошунина больше - с 2011 года он занимал различные руководящие должности.

Прошунин сменил Александра Трембицкого, который стал новым членом Совета Федерации от законодательной власти Краснодарского края. Его назначили руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.