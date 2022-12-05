Что называют революцией в лечении онкологических заболеваний

Здоровый разговор

Таргетная терапия – революция в лечении онкологических заболеваний! Таргетные препараты прицельно «бьют» по мишеням в опухолевых клетках и заставляют их погибать. Как выявить эти мишени? Чем отличается таргетная терапия от химиотерапии? Можно ли сочетать эти два вида лечения?

Об этом расскажет гость передачи «Здоровый разговор» – московский врач-онколог клиники «Евроонко», действующий член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Ёлкин.

Слушайте прямой эфир 7 декабря с 17 до 18 часов. Вопросы эксперту вы можете задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WatsApp на номер 8 (961) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на обследования в клинике «Евроонко» на 5000 рублей.

Клиника «Евроонко»: ул. Северная, 315. Телефон: 8 (861) 206-61-08.

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