Артем Локутов, спасший пожилую пару из горящего дома Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Стажер Росгвардии вытащил из горящего дома в Анапе пожилую пару. Мужчина вывел пенсионеров на улицу и оказал им первую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Артем Локутов стажировался в отделе вневедомственной охраны по городу Анапа. В тот день у мужчины был выходной, и он находился дома по улице Казачьей в микрорайоне Алексеевка. День проходил без происшествий, но в какой-то момент он заметил, как над соседним домом появились клубы дома, а помещение охватил огонь.

Увидев пожар, Артем Локутов оперативно вызвал экстренные службы и поспешил спасать хозяев, находившихся в доме. Забежав в помещение, он увидел пожилого мужчину. Пенсионер уже был в беспомощном состоянии и не мог самостоятельно выбраться на улицу. Взяв его под руки, Артем вывел хозяина на свежий воздух, где начал оказывать первую помощь.

Пришедший в себя мужчина рассказал, что в доме осталась его пожилая супруга. Стажеру Росгвардии пришлось во второй раз заходить в горящий дом. Мужчина нашел женщину и успел вывести ее на улицу. Оказав пожилой паре первую помощь, он до приезда экстренных служб начал самостоятельно тушить пожар. Для этого мужчина использовал подручные средствами. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

- Хозяева дома были переданы бригаде скорой помощи, прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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