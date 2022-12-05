«Историю под ковш». В Сочи без разрешения снесли 100-летний корпус санатория «Москва»

Дом снесли без разрешения. Фото: санаторий "Москва", архивное фото

В Сочи собственники исторического дома на Депутатской, 10 отправили его под ковш экскаватора. Памятник архитектуры пошел под снос.

Еще год назад бывший корпус санатория "Москва" работал как мини-отель под названием "Теремок". Но летом персонал уволили, а гостиницу закрыли на реконструкцию.

Однако вместо реконструкции решено было снести здание до основания. Что категорически запрещено по закону о памятниках.

В нем ценен был каждый вензель. Фото: https://arch-sochi.ru/

В мэрии курорта отреагировали на такое решение владельцев дома:

- Администрация города Сочи разрешения на снос объекта по ул. Депутатская Хостинского района не выдавала. В настоящее время все работы на объекте остановлены. Данное строение внесено в реестр Управление охраны культурного наследия Краснодарского края. Несмотря на это, собственники начали осуществлять снос. Краевым ведомством инициирован иск в суд, компетентную оценку деятельности правообладателя земельного участка и исторической постройки теперь дадут правоохранительные органы, - сообщили kuban.kp.ru в пресс-службе мэрии.

К слову, перестроен под санаторий этот дом был в 1921 году. А до этого момента числился собственностью некоего Покровского, которого сочинский старожил и краевед Гордон называет строителем Восточно-Китайской железной дороги.

Так исторический дом выглядел в наши дни. Фото: https://arch-sochi.ru/

Он пишет, что улицу, на которой находилась дача, «в 1901 году назвали «Депутатской» в честь избрания Покровского депутатом I Государственной думы». Однако историк Виталий Бандарь считает эти сведения противоречивыми.

По закону, собственники не имели право сносить дом без разрешения. Фото: https://arch-sochi.ru/

- В этих сведениях есть очевидные неточности. Во-первых, выборы в I Государственную Думу Российской империи проводились в 1906 году; во-вторых, в составе Думы первого созыва депутатов с фамилией Покровский не было. Наконец, ни один из четырех носивших фамилию «Покровский» депутатов Думы (всех созывов) не был «строителем Восточно-Китайской железной дороги». Для уточнения атрибуции здания и установления личности владельца необходимо проведение глубоких историкоархивных исследований, - говорится в его докладе.

Однако эта работа в нынешний реалиях будет очевидно бессмысленной.