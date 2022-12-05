«Мое призвание – помогать людям». Эвакуированный из Херсонской области стал волонтером в Краснодарском крае

Владислав помогает землякам быстрее освоиться на новом месте. Фото: скриншот видео

25-летний Владислав из Херсонской области был вынужден эвакуироваться из родного дома вместе с бабушкой и дядей, но это не сломило его. Когда парень приехал в пункт временного размещения в Ольгинку Туапсинского района, сидеть на месте не стал – оформил документы, а после присоединился к волонтерам, которые ежечасно помогают вынужденным переселенцам.

- Увидел, как другие добровольцы нам помощь и сам захотел стать волонтером. Такой опыт у меня впервые в этой сфере. Чувствую, что призвание у меня такое – помогать людям, не могу пройти мимо человека, который нуждается в помощи, - объяснил Владислав.

Теперь молодой человек на боевом посту каждый день. Разъясняет, как лучше устроиться на новом месте - куда пройти вновь приехавшим и какие документы нужны для оформления российского паспорта. Поддерживает и словом.

- Есть люди, которые не понимают, какая помощь им нужна. Это немного сложнее, ты должен разобраться в проблеме изнутри, - говорит херсонец.

Сам Владислав пока не решил, останется ли в Краснодарском крае или со временем вернется на родину. Но опыт поддержки другим останется с ним навсегда. Возможно, это и станет его новой жизненной миссией.